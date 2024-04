Gina Carano odpowiada Disneyowi. "Wykorzystają każdą szansę, aby kontrolować co mówisz, co myślisz albo zniszczą ci karierę"

fot. Disney+

Spór prawny Giny Carano, aktorki znanej m.in. z serialu The Mandalorian z Disneyem trwa od jakiegoś czasu, a aktorkę niedawno wsparł Elon Musk, właściciel portalu X (wcześniej Twitter). Aktorka została zwolniona z pracy z powodu swoich kontrowersyjnych wpisów, a także trywializowania holokaustu, porównując krytykę politycznych konserwatystów w USA do zgładzenia milionów Żydów w czasach II wojny światowej. Od tamtego czasu wbija ona kolejne szpilki w Disneya, oskarżając firmę o dyskryminację i zabieranie prawa do wolności słowa. 10 kwietnia Disney wniósł o anulowanie pozwu złożonego przez aktorkę. Dla prawnika reprezentującego Disneya jest jasne, że pozew powinien zostać wyrzucony, bo studio ma konstytucyjne prawo nie wiązać się z artystyczną ekspresją wypowiedzi Carano, z czym ona się nie zgodziła.

Gina Carano odpowiada Disneyowi

W swoim najnowszym wpisie na portalu X ponownie uderzyła w Disneya, pisząc:

Disney właśnie potwierdził to, co było wiadome już od jakiegoś czasu. Zwolnią cię, jeśli powiesz cokolwiek z czym się nie zgadzają, nawet jeśli będą zakłamywać rzeczywistość i w złośliwy sposób błędnie cię charakteryzować, by to osiągnąć. Dają właśnie każdemu znać, że wykorzystają każdą szansę, aby kontrolować co mówisz, co myślisz albo zniszczą ci karierę. Pierwsza poprawka do konstytucji Stanów Zjednoczonych nie pozwala Disneyowi na bezmyślne dyskryminowanie, co zrobili w moim przypadku i do czego właśnie się przyznali. Jeśli zastanawiałeś się, jakie dziś wartości reprezentuje Disney, to właśnie ci to pokazali.

