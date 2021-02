Gina Carano chce inspirować. Z prawicowym portalem tworzy film na przekór "totalitarnemu motłochowi"

Disney+/Twitter/Screen Rant

Od 2 dni amerykańska opinia publiczna żyje sprawą Giny Carano, która po serii kontrowersyjnych wpisów w sieci została przez Lucasfilm usunięta z obsady serialu The Mandalorian. Wygląda jednak na to, że aktorka nie zamierza w całej sprawie milczeć. Jak donosi serwis Deadline, Carano łączy siły z jednym z bastionów amerykańskich konserwatystów, serwisem The Daily Wire, aby wyprodukować i zagrać główną rolę w tajemniczym filmie, którego szczegóły na razie trzymane są w tajemnicy. Sama zainteresowana chce teraz "inspirować"; w rozmowie z Deadline stwierdziła:

The Daily Wire pomaga mi zrealizować jedno z moich marzeń - rozwinąć i wyprodukować mój własny film. Bardzo tego chciałam i moje modlitwy zostały wysłuchane. Wysyłam tym samym bezpośrednią, pełną nadziei wiadomość do każdego, kto żyje w strachu przed wykreśleniem przez totalitarny motłoch. Dopiero zaczęłam korzystać ze swojego głosu, który jest teraz bardziej wolny niż do tej pory i mam nadzieję, że to zainspiruje ludzi do podobnego postępowania. Nie mogą nas wykreślić, jeśli im na to nie pozwolimy.

Współzałożyciel Daily Wire i jeden z guru konserwatyzmu w Stanach Zjednoczonych, Ben Shapiro, dodaje:

Jesteśmy podekscytowani możliwością pracy z Giną Carano, niesamowitym talentem, który został porzucony przez Disneya i Lucasfilm za obrażenie autorytarnej lewicy Hollywood. Właśnie po to istnieje Daily Wire: dać alternatywę nie tylko konsumentom, ale i twórcom, którzy nie chcą kłaniać się tej bandzie.

Później Shapiro dodał:

Z niecierpliwością wyglądamy momentu, w którym raz jeszcze pokażemy talent Giny kochającym ją Amerykanom. Z równie wielkim zapałem chcemy pokazać Hollywood, że jeśli będą wykreślać tych, którzy myślą odmiennie, pomogą nam stworzyć X-Wing, który zniszczy ich Gwiazdę Śmierci.