Gladiator 2 - Barry Keoghan negocjuje rolę. Kogo zagra?

fot. materiały prasowe

Jak donosi The Hollywood Reporter, nominowany do Oscara Barry Keoghan negocjuje rolę w filmie Gladiator 2. Jeśli wszystkie formalności uda się zamknąć, dołączy on do Paula Mescala, który wcieli się w dorosłego Lucjusza z pierwszej części. Według dziennikarza Barry Keoghan zagra cesarza Rzymu imieniem Geta. Cesarz o takim imieniu żył naprawdę, ale Gladiator 2 nie jest oparty na prawdziwych wydarzeniach, tak jak pierwsza część też nie była oparta na faktach.

Gladiator 2 - co wiemy?

Ridley Scottt wyreżyseruje na podstawie scenariusza Davida Scarpy. Będzie to kolejna współpraca tych panów. Scarpa napisał wcześniej dla Scotta film Wszystkie pieniądze świata oraz nadchodzącego Napoleona.

Szczegóły fabuły na ten moment są nieznane. Za zdjęcia ma odpowiadać John Mathieson, który pracował przy Gladiatorze. Z ekipy poprzedniej części powracają też Arthur Max (scenograf) oraz Janty Yates (kostiumograf).

Gladiator 2 - premiera 22 listopada 2024 roku. Niebawem mają ruszyć prace na planie.