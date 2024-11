Operator Gladiatora 2 reaguje na kontrowersje. Nie zamierzał krytykować Ridleya Scotta

materiały prasowe

Gladiator 2 jest kinowym hitem, ale w mediach spotyka się z pewnymi kontrowersjami. Do takich należy również wypowiedź operatora Johna Mathiesona w podcaście DocFix, w której miał rzekomo ostro skrytykować Ridleya Scotta. W rozmowie nagranej w marcu zeszłego roku nazwał reżysera "leniwym, niecierpliwym i nieuważnym".

Teraz Mathieson odniósł się do tego wywiadu, twierdząc, że został zedytowany przez podcastera w sposób, który mógł sugerować, że jest wściekły na reżysera. Co więcej, zaznaczył, że dwugodzinny wywiad został skrócony do 30 minut. Określenie "leniwy" odnosiło się ogólnie do branży filmowej, a nie do zachowania samego Scotta.

Gladiator 2 - kontrowersyjny podcast z operatorem filmu

Co na to sam podcaster, Nigel Levy? Potwierdził wersję Mathiesona, przyznając, że faktycznie rozmowa była znacznie dłuższa niż to, co finalnie opublikowano. Rozmawiając z portalem Deadline zaznaczył, że spotkanie odbyło się w momencie, gdy Mathieson zakończył zdjęcia do Gladiatora 2, stąd sam film nie był głównym tematem wywiadu.

Gladiatora - Po omówieniu tego, jak kręcił pierwszego, przeszliśmy do rozmowy o tym, jak branża się zmieniła - i to nie zawsze na lepsze. (...) Całość trwała prawie dwie godziny, stąd musiałem skrócić rozmowę do około 30 minut. Skupiłem się głównie na technikach filmowych, bo to najbardziej interesuje moich odbiorców.

Levy dodał, że z pewnością operator nie miał zamiaru krytykować Scotta. Przeprosił także za wszelkie problemy i kontrowersje, jakie ten podcast mógł wywołać zarówno dla Mathiesona, jak i filmu.

Ponieważ do rozmowy doszło dawno temu, Mathieson zdążył o niej zapomnieć. Dopiero ekipa Ridleya Scotta zwróciła mu uwagę na krążące w sieci nagłówki.