Gladiator 2 - Russell Crowe czuje się "trochę niekomfortowo" z tym, że film powstał. Oto powód

Od momentu oficjalnego ogłoszenia powstania filmu Gladiator 2 w sieci trwa debata, czy taki obrót spraw nie jest przypadkiem "zamachem na świętość". Choć wielu fanów już nie może doczekać się premiery nadchodzącej produkcji, znajdziemy także spore grono fanów, którzy nie mogą pogodzić się z powracaniem przez Ridleya Scotta do historii z 2000 roku, która zawierała jedno z najbardziej poruszających zakończeń w dziejach kina.

Jeśli zastanawialiście się nad tym, jak z kręceniem Gladiatora 2 czuje się portretujący w pierwszej części Maximusa Russell Crowe, no cóż - "trochę niekomfortowo". I nie chodzi tu bynajmniej o eksplorowanie, wydawałoby się, zamkniętej opowieści. Jak stwierdza aktor:

Czuję się trochę niekomfortowo z faktem, że oni kręcą nowy film, bo oczywiście w tym świecie moja postać już nie żyje i nie mam żadnego wpływu na to, co zostanie pokazane. Słyszałem o kilku kwestiach, mój stosunek do nich jest następujący: "Nie, nie, nie. To nie jest część moralnej podróży tego konkretnego bohatera". Nie mogę jednak nic powiedzieć, nie mam do tego przestrzeni, moja postać została zakopana w ziemi. Zobaczymy więc, jak to będzie.

Crowe dodał:

Przypomniałem sobie, ile miałem lat, gdy robiliśmy pierwszą część. I wszystko, co nastąpiło po nim - ile drzwi otworzyła przede mną ta konkretna produkcja. Będę absolutnie szczery: w tych myślach jest nuta melancholii i odrobina zazdrości. Pamiętam, jak sprawne były moje ścięgna.

W tym miejscu warto dodać, że Paul Mescal, który w Gladiatorze 2 wcieli się w Lucjusza Werusa, był w zeszłym roku pytany o to, czy w kwestii swojej roli w ogóle kontaktował się z australijską gwiazdą. Młody aktor odparł:

Nie wiem, o czym mielibyśmy rozmawiać. Uwielbiam słuchać jego historii o tym, jak powstawał pierwszy Gladiator, ale nasze postacie są zupełnie różne.

Gladiator 2 trafi do polskich kin 22 listopada.