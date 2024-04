Gladiator 2 jest "porywający" i "warty Oscara"! Czas trwania i masa szczegółów z pokazu testowego

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

materiały prasowe

Przedwczoraj w Las Vegas odbył się pokaz testowy filmu Gladiator 2. Do sieci trafiają pierwsze wrażenia uczestników seansu - powiedzieć, że są one entuzjastyczne, to właściwie nic nie powiedzieć. Produkcja Ridleya Scotta została określona jako "porywająca" czy "warta Oscara", a niektóre z jej scen są "absolutnie szalone" i potrafią przerażać. Zwraca się uwagę, że choć kontynuacja słynnej historii z 2000 roku "podąża podobnymi tropami fabularnymi", w rzeczywistości oferuje ona widzom "unikalne podejście" do świata starożytnego Rzymu.

Gladiator 2 - czas trwania i krwawa scena z małpami

Czas trwania wersji, którą zaprezentowano w Las Vegas, to 2 godziny i 40 minut. Scenariusz ma skupiać się przede wszystkim na niezwykle wnikliwej i zarazem ekscytującej opowieści o zemście, co wcale nie oznacza, że nie zawarto w niej szokujących scen. Jedną z nich ma być sekwencja z małpami, które na gladiatorskiej arenie zrywają skórę z twarzy i łamią kości walczących.

Kogo gra Pedro Pascal? Jest też prawdziwy złoczyńca historii

Docierają do nas inne szczegóły fabularne, które mogą stać się punktem zapalnym całej historii: Pedro Pascal gra ojczyma postaci Paula Mescala. Ekranowy Lucjusz zostaje wysłany na bitwę - w trakcie pobytu w armii jego żona i przybrana matka poniosły śmierć z rąk tajemniczych oprawców. Właśnie ten fakt sprawia, że bohater udaje się do Rzymu, aby szukać zemsty. Samym Wiecznym Miastem trzęsie postać Denzela Washingtona, nazwana "władcą marionetek" i "prawdziwym złoczyńcą opowieści"; będzie on pod dużym wrażeniem działań Lucjusza.

Ocena występów aktorskich

Według nowych doniesień Gladiator 2 stoi także postaciami. Co ciekawe, występ Paula Mescala ma być "przytłumiony, ale skuteczny". Prawdziwy popis daje za to Connie Nielsen jako ekranowa matka protagonisty; aktorka "wykonała świetną pracę", a jej gra jest bardzo emocjonalna - z miejsca pojawiły się głosy o "pewnej nominacji do Oscara". "Genialny" ma być także występ Denzela Washingtona, z kolei Joseph Quinn i Fred Hechinger jako współrządzący imperium cesarze okazali się "zabawnymi osobistościami".

Rekiny w Rzymie

Uczestnicy pokazu rozpływają się również nad scenografią, kostiumami i zwłaszcza muzyką Harry'ego Gregsona-Williamsa - ta ostatnia jest ponoć "doskonała". Kapitalnie prezentują się w dodatku sceny walk - zobaczymy w nich nie tylko małpy, ale i nosorożca czy... rekiny. Dzieło już w tej chwili wygląda na "prawie skończone" - dopracowania wymagają tylko detale, jak ukazywanie krwi na umierających.

Przypomnijmy, że kilka tygodni temu pojawiły się doniesienia o tym, iż właściciele wytwórni Paramount Pictures mieli zostać "zmiażdżeni" przez materiał, który pokazał im Scott.

Gladiator - zdjęcia z planu filmu z 2000 roku. Fotografie jak wehikuł czasu

Gladiator – zdjęcie z planu

Gladiator 2 wejdzie na ekrany kin 22 listopada.