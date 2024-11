Gladiator 2 dostanie wersję reżyserską? Ridley Scott odpowiada

Fot. Materiały prasowe

W związku ze zbliżającą się premierą Gladiatora 2 w sieci zaczęły rozlegać się pytania o wersję reżyserską nowego filmu Ridleya Scotta. Reżyser znany jest z rozszerzonych edycji swoich dzieł. Niemalże wszystkie jego poprzednie produkcje otrzymały swoje dłuższe wersje: od pierwszego Gladiatora, Królestwa Niebieskiego, przez Łowcę Androidów, który wersji reżyserskich miał nawet kilka,na najnowszym Napoleonie kończąc. Historia niskiego cesarza Francji, z Joaquinem Phoenixem w roli głównej, trwała 2 godziny i 38 minut, ale na Apple TV+ dostępna jest 3 i półgodzinna wersja.

Ridley Scott o swoim filmie Gladiator 2

W wywiadzie dla portalu Collider, Ridley Scott postanowił rozwiać wątpliwości co do istnienia kolejnej edycji swojego nowego filmu. Zadano mu bezpośrednie pytanie o to, czy będzie wersja reżyserska. W skrócie: tym razem nie - to co dostaniemy, jest wersją finalną.

- Nie, zasłużyłem na prawo do ostatecznej wersji filmu. I faktycznie mam tę kontrolę, więc to, co trafia do kin, jest zazwyczaj moją odpowiedzialnością. Normalnie przejmowałbym się tym bardziej, ale nie mam takiej potrzeby, ponieważ montaż zaczynam już na planie. Nie pracuję tak, że kończę zdjęcia i dopiero potem siadam do montażu – to trwałoby wieczność! Montuję na bieżąco, co jest świetne, bo od razu widzę, jak działają poszczególne sceny i jak aktorzy prezentują się na ekranie.

Swoją premierę Gladiator 2 będzie miał 15 listopada 2024 roku.