Gladiator 2 - wiemy, kiedy pełny zwiastun. Ma być epicki

Fot. Materiały prasowe

Denzel Washington w rozmowie z Variety ujawnił, kiedy do sieci trafi pełny zwiastun Gladiatora 2. Mamy go zobaczyć 23 września i według aktora, jest on epicki.

Gladiator 2 - Denzel Washington o kolegach z planu

Aktor został zapytany o to, czy Paul Mescal oraz Pedro Pascal dobrze wypadają w Gladiatorze 2.

- Nie tylko dobrze. Obaj są świetni. Trudno iść w ich ślady, a Paul definitywnie spisał się wspaniale. Jest sam w sobie gladiatorem.

Żartobliwie dodał, że przy nich nie musiał nic robić poza piciem z kubka i staraniem się nie potknąć o swoją szatę.

Gladiator 2 – o czym jest film?

Historia rozgrywa się wiele lat po śmierci Maximusa. Bohaterem jest Lucjusz, wnuk cezara Markusa Aureliusza i bratanek Commodusa (Joaquin Phoenix), którego poznaliśmy w pierwszej części jako dzieciaka. Teraz jako dorosły żyje sobie spokojnie z rodziną w Numidii. Kiedy rzymscy legioniści pod wodzą Marcusa Acaciusa (Pedro Pascal) najechali tę krainę, Lucjusz został wzięty w niewolę. Bohater – zainspirowany przez legendarnego Maximusa – decyduje się walczyć jako gladiator, by przeciwstawić się rządom dwóch cesarzy, Caracalli (Fred Hechinger) i Gety (Joseph Quinn).

Gladiator 2 – galeria

Gladiator 2

Na ekranie zobaczymy Liora Raza, Denzela Washingtona i Dereka Jacobiego. Z pierwszej części powraca Connie Nielsen w roli matki Lucjusza.

Gladiator 2 – premiera w Polsce odbędzie się 15 listopada w kinach. Amerykanie obejrzą go dopiero 22 listopada 2024 roku.