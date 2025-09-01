Gladiator 3 - film powstanie. Ridley Scott nie ma wątpliwości

fot. Paramount Pictures

Reklama

W rozmowie z The Guardian padło pytanie o film Gladiator 3. Ridley Scott odpowiedział wprost: projekt jest już w procesie przygotowawczym. Nie sprecyzował konkretnie, na jakim etapie się znajduje, ale można spekulować, że chodzi o fazę po zakończonych pracach nad scenariuszem. Jeszcze podczas promocji Gladiatora 2 mówił o pomyśle na trzecią część, która miała mieć związek z walką o władze w Rzymie.

Gladiator 3 - czy film powstanie?

Nawet jeśli projekt znajduje się już w machinie hollywoodzkiego studia, nie oznacza to, że film zobaczymy wkrótce na ekranach. Paramount Pictures oficjalnie nie ogłosiło filmu, więc jeszcze nie ma zielonego światła na realizację. Jeśli scenariusz jest gotowy, studio może równie dobrze prowadzić badania rynku, sprawdzając, czy Gladiator 3 ma szansę się sprzedać.

W tym wszystkim jest jednak duży znak zapytania, ponieważ Gladiator 2 okazał się finansową klapą. W box office, czyli ze sprzedaży biletów do kin, zebrał jedynie 462,2 mln dolarów przy bardzo dużym budżecie przekraczającym 200 mln dolarów, więc nie udało się zwrócić kosztów produkcji. To prawdopodobnie udało się częściowo nadrobić dzięki sprzedaży VOD i licencjom, ale jednocześnie jest to sygnał, że może brakować widowni chętnej do obejrzenia Gladiatora 3. Przeciętne recenzje również nie pomogły filmowi.

Najbliższym filmem Ridleya Scotta ma być opowieść o Bitwie o Anglię z czasów II wojny światowej.