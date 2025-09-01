Reklama
placeholder

Gladiator 3 - film powstanie. Ridley Scott nie ma wątpliwości

Ridley Scott mówił o Gladiatorze 3 jeszcze podczas promocji drugiej części. W nowym wywiadzie dla brytyjskiego Guardiana został zapytany o ten projekt. Czy trzecia część serii w ogóle może powstać po tym, jak dwójka nie odniosła wielkiego sukcesu?
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  gladiator 3 
9. Gladiator 2 fot. Paramount Pictures
Reklama

W rozmowie z The Guardian padło pytanie o film Gladiator 3. Ridley Scott odpowiedział wprost: projekt jest już w procesie przygotowawczym. Nie sprecyzował konkretnie, na jakim etapie się znajduje, ale można spekulować, że chodzi o fazę po zakończonych pracach nad scenariuszem. Jeszcze podczas promocji Gladiatora 2 mówił o pomyśle na trzecią część, która miała mieć związek z walką o władze w Rzymie.

Gladiator 3 - czy film powstanie?

Nawet jeśli projekt znajduje się już w machinie hollywoodzkiego studia, nie oznacza to, że film zobaczymy wkrótce na ekranach. Paramount Pictures oficjalnie nie ogłosiło filmu, więc jeszcze nie ma zielonego światła na realizację. Jeśli scenariusz jest gotowy, studio może równie dobrze prowadzić badania rynku, sprawdzając, czy Gladiator 3 ma szansę się sprzedać.

W tym wszystkim jest jednak duży znak zapytania, ponieważ Gladiator 2 okazał się finansową klapą. W box office, czyli ze sprzedaży biletów do kin, zebrał jedynie 462,2 mln dolarów przy bardzo dużym budżecie przekraczającym 200 mln dolarów, więc nie udało się zwrócić kosztów produkcji. To prawdopodobnie udało się częściowo nadrobić dzięki sprzedaży VOD i licencjom, ale jednocześnie jest to sygnał, że może brakować widowni chętnej do obejrzenia Gladiatora 3. Przeciętne recenzje również nie pomogły filmowi.

Najbliższym filmem Ridleya Scotta ma być opowieść o Bitwie o Anglię z czasów II wojny światowej.

Źródło: The Guardian

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  gladiator 3 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

6,5

2024
Oglądaj TERAZ Gladiator 2 Dramat

Najnowsze

1 Waller - serial aktorski
-

Co dzieje się z serialem o Amandzie Waller? James Gunn uspokaja

2 Latarnie
-

Nowe zdjęcie z planu Latarni. To ona skradnie serce Johna Stewarta?

3 Stardew Valley
-

To nie koniec rozwoju Stardew Valley! Twórca gry zapowiada aktualizację 1.7

4 Hollow Knight: Silksong
-

Znamy cenę Hollow Knight: Silksong. Jest zaskakująco tanio!

5 4. Szczęki (1975)
-

50-letni film nie dał szans nowościom. Wyniki finansowe z weekendu [BOX OFFICE]

6 Telewizor z logiem Netfixa - ilustracja wygenerowana przez sztuczną inteligencję
-

Jeden z najgorszych filmów podbija Netflixa. Wszedł do TOP 10 jak burza

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e167

Moda na sukces

s42e227

Ridiculousness

s42e228

Ridiculousness

s42e229

Ridiculousness

s42e230

Ridiculousness

s38e159

Zatoka serc

s27e23

Big Brother (US)

s35e06

Ekipa z Essex
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Metal Eden

02

wrz

Gra

Metal Eden
Cronos: The New Dawn

05

wrz

Gra

Cronos: The New Dawn
Eden

05

wrz

Film

Eden
Rozgrywka życia

05

wrz

Film

Rozgrywka życia
Obecność 4: Ostatnie namaszczenie

05

wrz

Film

Obecność 4: Ostatnie namaszczenie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Zendaya
Zendaya

ur. 1996, kończy 29 lat

Boyd Holbrook
Boyd Holbrook

ur. 1981, kończy 44 lat

Lara Pulver
Lara Pulver

ur. 1980, kończy 45 lat

Ludwig Göransson
Ludwig Göransson

ur. 1984, kończy 41 lat

Zoe Lister
Zoe Lister

ur. 1982, kończy 43 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Na sygnale: kiedy premiera nowego sezonu serialu? Już wiadomo

3
-

Głos Oli Filipek znamy od lat. Co warto o niej wiedzieć?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

5

Znani aktorzy reklamowali alkohol. Jest akt oskarżenia

6

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

10

Lanberry niedawno nagrała duet z Marylą Rodowicz. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV