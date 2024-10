Gladiator 3 już powstaje! Ridley Scott zaczął pisać scenariusz

materiały prasowe

Minęły 24 lata od premiery Gladiatora, ale wygląda na to, że nie będziemy czekać aż tak długo na trzecią część. Reżyser Ridley Scott ujawnił magazynowi Total Film, że już pracuje nad tym filmem - mimo że sequel z Paulem Mescalem jeszcze nie zdążył wejść do kin. Napisał już część scenariusza.

- Mam już osiem stron scenariusza. To początek bardzo dobrego zarysu.

Gladiator 3 nadchodzi!

"Jeśli jest Gladiator 3, nie sądzę, że kiedykolwiek wróciłbyś do areny. Ale ja musiałem do niej powrócić..." - tak Scott opowiedział o powrocie do rzymskiego Koloseum.

W wywiadzie reżyser dokonał również refleksji nad samą franczyzą oraz oryginalnym filmem. Nie każdy początkowo wierzył w sukces jego filmu, jednak on był pewien swojego pomysłu. To się oczywiście popłaciło - Gladiator został laureatem wielu Oscarów, a Russell Crowe stał się gwiazdą filmową.

Gladiator 2 - fabuła, premiera

Historia rozgrywa się wiele lat po śmierci Maximusa. Bohaterem jest Lucjusz (Paul Mescal), wnuk cezara Markusa Aureliusza i bratanek Commodusa (Joaquin Phoenix), którego poznaliśmy w pierwszej części jako dzieciaka. Teraz jako dorosły żyje sobie spokojnie z rodziną w Numidii. Kiedy rzymscy legioniści pod wodzą Marcusa Acaciusa (Pedro Pascal) najechali tę krainę, Lucjusz został wzięty w niewolę. Bohater – zainspirowany przez legendarnego Maximusa – decyduje się walczyć jako gladiator, by przeciwstawić się rządom dwóch cesarzy, Caracalli (Fred Hechinger) i Gety (Joseph Quinn).

Gladiator 2

Film wejdzie do kin 15 listopada 2024 roku.