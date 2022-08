Glass Onion: Film z serii Na noże - data premiery i nowe zdjęcie z kontynuacji

fot. Netflix

Premiera Glass Onion: Film z serii Na noże odbędzie się 23 grudnia 2022 roku w Netflixie. Jakiś czas wcześniej planowana jest też kinowa emisja. Wraz z tym ogłoszeniem opublikowano dwa nowe zdjęcia. Na grupowej fotce między innymi są tacy aktorzy jak Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline with Kate Hudson oraz Dave Bautista.

Glass Onion - zdjęcia

Glass Onion: Film z serii „Na noże”

Rian Johnson wyreżyserował na podstawie własnego scenariusza. Jego scenariusz do pierwszej części był nominowany do Oscara w kategorii najlepszy scenariusz oryginalny. Pierwsze pokazy filmu odbędą się już we wrześniu 2022 roku podczas festiwalu filmowego w Toronto.

Tym razem detektyw Benoit Blanc udaje się do Grecji, aby rozwikłać zagadkę morderstwa i wytypować sprawcę z barwnego grona podejrzanych.

Przypomnijmy, że Na noże to nieoczekiwany hit. Film zebrał 311,6 mln dolarów przy budżecie 40 mln dolarów. Netflix wydał 469 mln dolarów na to, by mieć prawa do oby kontynuacji hitu. Data premiery Na noże 3 nie jest znana.