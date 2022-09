Glass Onion: Film z serii Na noże - zwiastun w sieci. Tak wygląda kontynuacja hitu!

fot. Netflix

Glass Onion: Film z serii Na noże doczekał się pierwszego zwiastuna, który zapowiada film Netflixa. Przypomnijmy, że platforma streamingowa kupiła prawa do zrealizowania dwóch sequeli hitu Na noże z 2019 roku. Film zebrał 311,6 mln dolarów przy budżecie 40 mln dolarów. Trzecia część jest również w produkcji.

Na noże 2 - zwiastun

Na noże 2 - opis fabuły

Tym razem detektyw Benoit Blanc udaje się do Grecji, aby rozwikłać zagadkę morderstwa i wytypować sprawcę z barwnego grona podejrzanych. W obsadzie są Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr, Jessica Henwick, Madelyn Cline oraz Kate Hudson i Dave Bautista.

Rian Johnson wyreżyserował na podstawie własnego scenariusz. Przypomnijmy, że jego scenariusz do pierwszej części był nominowany do Oscara w kategorii najlepszy scenariusz oryginalny. Pierwsze pokazy filmu odbędą się już we wrześniu 2022 roku podczas festiwalu filmowego w Toronto.

Glass Onion: Film z serii Na noże - premiera 23 grudnia w Netflixie.