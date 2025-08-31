Przeczytaj w weekend
Glen Powell w charakteryzacji. Zwiastun serialu Chad Powers

Glen Powell wciela się w zhańbionego futbolistę, który lata później dzięki charakteryzacji chce wrócić na szczyt. Pierwszy zwiastun nowego serialu komediowego trafił do sieci, a aktor jest także jego współtwórcą i producentem.
Adam Siennica
Tagi:  disney+ 
zwiastun
Chad Powers Disney+
Chad Powers to nowy serial amerykańskiej platformy Hulu, który w Polsce będzie dostępny na Disney+. To komedia o zhańbionym futboliście Russie Holidayu, który wykorzystuje filmową charakteryzację, by wrócić do sportu w roli Chada Powersa. Pełny zwiastun pokazuje, czego możemy się spodziewać.

Chad Powers - zwiastun

Glen Powell gra główną rolę, ale jest również współtwórcą i współscenarzystą serialu. Zobaczcie i dajcie znać w komentarzach, co sądzicie!

Chad Powers - opis fabuły

Bohaterem jest były futbolista Russ Holiday, który podczas kluczowego meczu popełnia karygodny błąd kończący jego karierę. Lata później, gdy dowiaduje się, że drużyna z Georgii prowadzi otwartą rekrutację, decyduje się odzyskać dawną chwałę. Dzięki charakteryzacji przemienia się w Chada Powersa, by spróbować swoich sił jako futbolista w college'u.

Serial komediowy będzie liczyć sześć odcinków, z których każdy potrwa około 30 minut. W obsadzie znaleźli się również: Perry Mattfeld jako Ricky, Quentin Plair jako trener Byrd, Wynn Everett jako Tricia Yeager, Frankie A. Rodriguez jako Danny oraz Steve Zahn w roli trenera Jake'a Hudsona.

Premiera serialu Chad Powers w USA i w Polsce odbędzie się 30 września - w naszym kraju serial obejrzymy na Disney+.

Źródło: deadline.com

