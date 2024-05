Glen Powell niemal dostał ważną rolę w Gwiezdnych Wojnach. "Schrzaniłem to ostatnie przesłuchanie"

Fot. Materiały prasowe

Glen Powell, którego możecie znać między innymi z Tylko nie ty, Hit Man i Top Gun: Maverick, w rozmowie z portalem GQ opowiedział o rolach, o które się ubiegał, jednak ostatecznie trafiły do innych aktorów. Chciał na przykład zagrać Kapitana Amerykę (casting wygrał Chris Evans), starał się także o angaż w filmach Kowboje i obcy i Najdłuższa podróż (przegrał kolejno z Paulem Dano i Scottem Eastwoodem). Spośród tych wszystkich porażek wyjątkowo bolesny okazał się jednak casting do Gwiezdnych Wojen.

Glen Powell niemal dostał ważną rolę w Gwiezdnych Wojnach

Glen Powell twierdzi, że był "niezwykle i boleśnie" blisko zagrania Hana Solo w filmie Solo: Gwiezdne wojny - historie. Aktor wspomina:

Teraz mogę sobie z tego żartować, ale schrzaniłem to ostatnie przesłuchanie.

Ostatecznie w młodszą wersję bohatera, granego oryginalnie przez Harrisona Forda, wcielił się Alden Ehrenreich. Jeśli zaś chodzi o Glena Powella, mimo wszystko nie może narzekać na brak ofert pracy. Oprócz wspomnianych wyżej produkcji, już niedługo zobaczymy go na dużym ekranie w filmie katastroficznym Twisters, do którego zdjęcia możecie zobaczyć poniżej. Dostał także rolę w reboocie The Running Man i pojawi się w sequelu Top Gun: Maverick.

