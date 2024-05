Glen Powell wciąż chce zostać Kapitanem Planetą. Aktor optymistycznie patrzy na powstanie filmu

fot. materiały prasowe

Reklama

Glen Powell robi coraz większą karierę w Hollywood i w tym roku mogliśmy oglądać go na dużym ekranie w Tylko nie ty oraz Hit Manie. Od sześciu lat aktor próbuje zrealizować swój projekt marzeń i wyprodukować, współtworzyć scenariusz, a także zagrać główną rolę w aktorskiej wersji Kapitana Planety. W produkcję zaangażowana jest firma Appian Way Productions należąca do Leonardo DiCaprio. Nawet z tak głośnym nazwiskiem Warner Bros. na razie nie dało zielonego światła na realizację filmu, ale Powell jest dobrej myśli i ma nadzieję, że Kapitan Planety w końcu powstanie.

Kapitan Planeta - Glen Powell optymistycznie o powstaniu filmu

W wywiadzie dla Collidera aktor przyznał, że ma wiele pasji do tego projektu, ale wciąż nie wie kiedy produkcja filmu w końcu ruszy:

Boże, mam ogromną nadzieję, że uda się to zrealizować. Zaufaj mi, ciężko pracowaliśmy nad tym filmem przez długi czas. Jestem optymistą, jeśli chodzi o przyszłość, ale nigdy nie wiesz, jak ułoży się harmonogram prac.

W poprzednich rozmowach Powell podkreślał, że DiCaprio również pragnie zrealizować produkcję o superbohaterze dbającym o środowisko. Podkreśla, że w obecnych czasach postać stawiająca na ekologię jest potrzebna bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej.

Oryginalny serial animowany Kapitan Planeta zadebiutował w 1990 roku w stacji TBS. Historia opowiadała o grupie nastolatków, którym Gaja, matka Ziemi, przyznała moce żywiołów, a ich misją była walka z eko-złoczyńcami, począwszy od szalonych naukowców po zmutowane szczury, a nawet kosmitów. Kiedy zagrożenie zaczynało ich przerastać, łączyli swoje mocy, aby przywołać Kapitana Planetę, superbohatera zaangażowanego w ratowanie środowiska.

Produkcja doczekała się 5 sezonów, na które złożyło się 113 odcinków. Ostatni sezon Kapitana Planety został wyemitowany w 1995 roku.