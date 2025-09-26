Glen Powell o niezręcznym spotkaniu ze „scancelowanym” celebrytą. „Ma toksyczną twarz”
Glen Powell opowiedział o spotkaniu z twórcą jego ulubionych filmów. Choć był fanem tej osoby, to nie popierał jej wyborów, a wspólne zdjęcie mogłoby zostać źle odebrane. Porównał to do sytuacji z jego najnowszego serialu.
Glen Powell w podcaście Therapuss, podzielił się historią z jednej z hollywoodzkich imprez, gdzie spotkał się z celebrytą, który był blisko wykluczenia. Dodał, że to było jedno z tych wydarzeń, gdzie są kamery i prasa.
Powell powiedział, że ta osoba niedawno straciła pracę, więc nie było to dobre. Aktor nie chciał ujawnić, o kogo chodzi.
Inna gwiazda zauważyła jego wahanie, ale aktor pozostał przy swoim wyborze.
Powell porównał tę osobę do granego przez niego Russa Hollidaya w serialu Chad Powers, który po skompromitowaniu się podczas finałowego meczu, gra w innej drużynie pod nowym imieniem, by odkupić swoje dziedzictwo.
Aktor dodał, że to interesujące, że w dzisiejszych czasach mamy do czynienia z cancel culture, które po prostu nie pozwala ludziom zapomnieć o błędach. Potem dodał, że jego celem jest bycie częścią rzeczy, które dostarczają ludziom rozrywkę. Przyznał, że zawsze uważał za absurdalne w tym biznesie to, że są takie rzeczy, które ludzie robią, że trzeba wziąć głęboki oddech, zanim się je obejrzy, bo wszyscy mówią, że musisz to zrobić. A Powell chce być częścią czegoś, czego ludzie nie mogą się doczekać i co sprawi, że poczują się lepiej.
Chad Powers - fabuła, premiera
Osiem lat po tym, jak niewybaczalny błąd przekreślił jego obiecującą karierę w futbolu uniwersyteckim, as rozgrywek Russ Holliday próbuje wskrzesić swoje marzenia. Przebiera się za Chada Powersa – ekscentrycznego, ale utalentowanego zawodnika, który dołącza do podupadającej drużyny South Georgia Catfish.
Chad Powers - premiera serialu 30 września na Disney+.
