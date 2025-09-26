Reklama
Glen Powell o niezręcznym spotkaniu ze „scancelowanym” celebrytą. „Ma toksyczną twarz”

Glen Powell opowiedział o spotkaniu z twórcą jego ulubionych filmów. Choć był fanem tej osoby, to nie popierał jej wyborów, a wspólne zdjęcie mogłoby zostać źle odebrane. Porównał to do sytuacji z jego najnowszego serialu.
Magda Muszyńska
Tagi:  chad powers 
spotkanie
Tylko nie ty - Glen Powell fot. Columbia Pictures
Glen Powell w podcaście Therapuss, podzielił się historią z jednej z hollywoodzkich imprez, gdzie spotkał się z celebrytą, który był blisko wykluczenia. Dodał, że to było jedno z tych wydarzeń, gdzie są kamery i prasa. 

Ta osoba nakręciła kilka moich ulubionych filmów i pomyślałem: "Oh, to jest świetne". Podszedł i powiedział: "Miło mi cię poznać". Pomyślałem sobie: "O, stary. Jestem wielkim fanem".

Powell powiedział, że ta osoba niedawno straciła pracę, więc nie było to dobre. Aktor nie chciał ujawnić, o kogo chodzi.

Byłem fanem dzieł tej osoby, ale nie decyzji. Więc po prostu byłem miły. Ale potem, kiedy chcieli zrobić zdjęcie, szybko zdałem sobie sprawę [z sytuacji] i powiedziałem: "Och, nie wiem, czy to dobry pomysł".

Inna gwiazda zauważyła jego wahanie, ale aktor pozostał przy swoim wyborze.

Zdałem sobie sprawę, że ten facet ma toksyczną twarz. Pokazując się w świecie, ludzie reagują na niego instynktownie, biorąc pod uwagę zły wybór, jaki podjął.

Powell porównał tę osobę do granego przez niego Russa Hollidaya w serialu Chad Powers, który po skompromitowaniu się podczas finałowego meczu, gra w innej drużynie pod nowym imieniem, by odkupić swoje dziedzictwo.

Russ Holliday to facet, który po prostu popełnił błąd, prawda? Nie jest złym człowiekiem. Niektórzy z tych, których scancelowano... powinni pozostać tam, gdzie ich odstrzelono. Ale tak jak w przypadku Russa, popełnił błąd. Zachował się, no wiesz, źle i świat mu tego nie wybaczył, a on sam nie mógł sobie tego wybaczyć.

Aktor dodał, że to interesujące, że w dzisiejszych czasach mamy do czynienia z cancel culture, które po prostu nie pozwala ludziom zapomnieć o błędach. Potem dodał, że jego celem jest bycie częścią rzeczy, które dostarczają ludziom rozrywkę. Przyznał, że zawsze uważał za absurdalne w tym biznesie to, że są takie rzeczy, które ludzie robią, że trzeba wziąć głęboki oddech, zanim się je obejrzy, bo wszyscy mówią, że musisz to zrobić. A Powell chce być częścią czegoś, czego ludzie nie mogą się doczekać i co sprawi, że poczują się lepiej.

Czytaj więcej: Glen Powell w charakteryzacji. Zwiastun serialu Chad Powers

Chad Powers - fabuła, premiera

Osiem lat po tym, jak niewybaczalny błąd przekreślił jego obiecującą karierę w futbolu uniwersyteckim, as rozgrywek Russ Holliday próbuje wskrzesić swoje marzenia. Przebiera się za Chada Powersa – ekscentrycznego, ale utalentowanego zawodnika, który dołącza do podupadającej drużyny South Georgia Catfish.

Chad Powers - premiera serialu 30 września na Disney+.

Disney+

Źródło: ew.com

Magda Muszyńska
