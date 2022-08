Gliniarz z Beverly Hills 4 - kiedy start prac na planie?

fot. Paramount Pictures

Gliniarz z Beverly Hills 4 został ogłoszony jakiś czas temu, a dzięki producentowi Jerry'emu Bruckheimerowi, dowiadujemy się, że w ciągu najbliższych 10 dni mają ruszyć prace na planie. Oznacza to, że projekt w końcu dotarł do tego etapu i raczej nic już nie zmieni sytuacji i na pewno on powstanie.

Gliniarz z Beverly Hills 4 - co wiemy?

Film powstaje dla platformy Netflix. Eddie Murphy powróci jako Axel Foley, a za kamerą stanie Mark Molloy. Na ten moment nie wyjawiono żadnej informacji o fabule, więc nie wiemy, o czym nowa odsłona serii miałaby opowiadać.

Producenci oraz Eddie Murphy przez lata próbowali doprowadzić do realizacji czwartej części kultowej serii, ale nigdy nie udało się dojść do tego etapu, co teraz. Raz nawet był plan stworzenia serialowej kontynuacji. Nakręcono pilota, którego historia skupiała się na synu Axela, a sam Eddie Murphy zagrał w nim swojego bohatera, który był komisarzem policji. Jednakże serial nie dostał zielonego światła, a pilotowy odcinek nigdy nie został upubliczniony.