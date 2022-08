Skarb Narodów 3 jednak powstanie. Producent o pracach

materiały prasowe

Nicolas Cage wrócił do Hollywood po spłaceniu długów i najwyraźniej wraz z nim wracają szanse na Skarb Narodów 3. Producent Jerry Bruckheimer potwierdza, że trwają prace nad scenariuszem filmu, który jego zdaniem jest bardzo dobry. Niebawem mają go wysłać Nicolasowi Cage'owi do przeczytania i Bruckheimer ma nadzieję, że mu się spodoba. Jeśli tak będzie, to będzie to kolejny krok w stronę zielonego światła na realizację sequela.

Skarb Narodów - serial

Przypomnijmy, że w 2022 roku zadebiutuje spin-off serii w postaci serialu Skarb Narodów. Nicolasa Cage'a w nim nie będzie, ale będą inne postacie z filmów. Być może potencjalny sukces serialu będzie mieć znaczenie dla realizacji filmowej kontynuacji.

Na razie nie wiadomo, czy w ogóle Skarb narodów 3 powstanie, ale zdecydowanie informacja zdradzona przez Jerry'ego Bruckheimera jest optymistyczna dla fanów.