Gliniarz z Beverly Hills 4 - pierwsze zdjęcie z filmu. Eddie Murphy powraca

materiały prasowe

Magazyn Empire opublikował pierwsze zdjęcie z filmu Gliniarz z Beverly Hills 4, czyli najnowszej odsłony kultowej serii. Na nim też widzimy Eddie'ego Murphy'ego, który powraca do roli kultowego Axela Foleya. Nie jest on jednak jedynym aktorem z poprzednich części, który powraca. Na ekranie pojawią się też takie osoby jak Judge Reinhold, Paul Reiser i Bronson Pinochet. Natomiast Jerry Bruckheimer znów pełni rolę producenta.

Gliniarz z Beverly Hills 4 - zdjęcie

fot. Netflix

Wraz ze zdjęciem Empire opublikowało wypowiedź Jerry'ego Bruckheimera. Obiecuje on przede wszystkim świetną kreację Eddie'ego Murphy'ego.

- Każdego dnia, jak pojawiał się na planie, nigdy nie wiedziałeś, co dostaniesz. A to było naprawdę genialne. Każdego dnia sprowadzał nas z powrotem do lat 80.

W obsadzie są także Kevin Bacon (oficer specjalnej jednostki policji Los Angeles) oraz Joseph Gordon Levitt, który gra nowego partnera Foleya. Na temat tego ostatniego producent mówi tak:

- On utknął z Axelem i razem są prześmieszni. Joseph jest idealnym poważnym gościem dla Eddie'ego.

Za kamerą stoi Mark Mulloy. Taylour Paige natomiast wciela się w córkę Foleya, która pracuje jako prawniczka. To ona wciąga swojego ojca w sprawę, nad którą pracuje.

Bruckheimer obiecuje też, że nie będzie brakować nostalgii i odwołania do poprzednich części. Kluczem dla niego jednak są emocje, bo bez nich, nic nie będzie działać.

Gliniarz z Beverly Hills 4 - data premiery nie została ujawniona.