Gnijąca panna młoda – aktorska wersja stworzona przez AI. Tim Burton nie miałby się czego wstydzić

Gnijąca panna młoda to słynna animacja poklatkowa wyreżyserowana przez Tima Burtona i Mike’a Johnsona. Chociaż słynny reżyser tym razem spróbował swoich sił w filmie animowanym, to w pełni wykorzystał atmosferę swoich aktorskich produkcji, przenosząc widza do iście baśniowego świata, w którym króluje śmierć, zgnilizna i rozpad, ale w wersji nawet dla młodszych widzów. Nic więc dziwnego, że film zdobył nominację do Oscara i zyskał grono wiernych fanów.

Jako, że zbliża się Halloween, to dobra okazja, aby po raz pierwszy sięgnąć po ten tytuł, lub przypomnieć sobie tę historię. Gnijąca panna młoda z pewnością mogłaby liczyć na jeszcze większą popularność, gdyby powstała aktorska wersja. Z pomocą przychodzi sztuczna inteligencja, która stworzyła zdjęcia z filmu Tima Burtona w wersji live-action. Szczególnie wrażenie robi tytułowa bohaterka, a także demoniczny pies, czy bohaterowie Krainy Umarłych. Sprawdźcie, jak Gnijąca panna młoda mogłaby wyglądać, gdyby zdecydowano się na aktorski remake.

Gnijąca panna młoda jako aktorski film - AI prezentuje mroczną produkcję