God of War 2 powstaje? Ten tweet na to wskazuje

Zapowiedź God of War 2 wydaje się być jedynie kwestią czasu. Produkcja z 2018 roku nie tylko wprowadziła ogromny powiew świeżości do jednej z najpopularniejszych serii znanych z konsol Sony, ale też okazała się naprawdę świetnym tytułem, który został doceniony przez graczy oraz krytyków. Teraz zaś do sieci trafiają kolejne informacje wskazujące na to, że sequel God of War powstaje. Po ofertach pracy do nowej, niezapowiedzianej produkcji przyszedł czas na sesje motion capture. To zaś może oznaczać, że nowa gra jest już w dość zaawansowanej fazie produkcji.

O tym, że trwają pracę nad nieujawnionym jeszcze tytułem dowiedzieliśmy się dzięki Kim Newman, animatorce ze studia Sony Santa Monica. Kobieta pochwaliła się w mediach społecznościowych zdjęciem w stroju do nagrywania motion capture, dodając, że dobrze znów być w tym kostiumie. Ten jeden wpis wystarczył, by społecznośc graczy uwierzyła, że chodzi właśnie o kontynuację God of War, chociaż oczywiście nie można wykluczyć, że deweloperzy pracują nad zupełnie nowym projektem, który trafi na konsolę PlayStation 5.

Sony nie zaprezentowało jeszcze PlayStation 5, więc być może zapowiedź nowej gry od studia z Santa Monica zaprezentowana zostanie razem z konsolą, w trakcie jednej prezentacji. Nowe dzieło tak uznanego studia bez wątpienia przekonałoby wielu graczy do kupna nowego sprzętu japońskiej firmy.