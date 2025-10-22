placeholder
Reklama
placeholder

Ruszył casting do serialowego God of War - oto najważniejsze role. Kto powinien zagrać Kratosa?

Do sieci wyciekła informacja o castingu do serialu God of War na podstawie jednej z najpopularniejszych serii PlayStation. Jakich aktorów poszukuje Prime Video do konkretnych ról? Przedstawiamy też, kto wg Collidera powinien zagrać Kratosa w tej adaptacji.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Prime video 
kratos god of war
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
God of War fot. materiały prasowe
Reklama

Dwuczęściowa nordycka saga o przygodach Kratosa i Atreusa była jednym z największych hitów PlayStation czwartej i piątej generacji konsol Sony. Prime Video od jakiegoś czasu przygotowuje serialową adaptację, która otrzymała już zamówienie na dwa sezony. Daniel Richtman, znany i wiarygodny scooper z branży, podzielił się opisem castingowym. Jacy aktorzy są poszukiwani do najważniejszych ról?

Marvel 2026 - wszystkie filmy, seriale i gry. Nie tylko na Avengers: Doomsday warto czekać

Oto pełna lista, która wyciekła:

  • Zion (Kratos) - 40-60 letni mężczyzna, jakiejkolwiek rasy. Doświadczony wojną, muskularny i nawiedzany przez brutalną przeszłość i żałobę. Po śmierci żony jest zmuszony zaopiekować się dziesięcioletnim synem, z którym trudno mu nawiązać kontakt emocjonalny. Aktor w tej roli musi być gotowy do uczestniczenia w scenach walki, intensywnego wysiłku fizycznego i możliwej nagości. Postać na stałe w obsadzie.
  • Alexander (Odyn) - biały mężczyzna, 60-70 letni. Mimo niepozornego wyglądu Alexander jest opisany jako manipulujący patriarcha z obsesją na punkcie kontroli i przepowiedni. Jest potężny, okrutny i gotowy poświęcić własną rodzinę dla swojego przetrwania.
  • Joshua (Atreus) - 9-12 letni chłopiec, jakiejkolwiek rasy. Inteligentny, ciekawy, ale zaniedbany emocjonalnie. Joshua stara się uzyskać aprobatę ojca w okrutnym, zimnym świecie. Rola wymaga przeszkolenia w obsłudze broni i walki nią. Postać na stałe, ale tylko w 1. sezonie.
  • Glen (prawdopodobnie Baldur) - biały mężczyzna, 30-40 lat. Przystojny i kalkulujący. Glen czuje, że jest w cieniu swoich braci. Po ojcu odziedziczył cechy manipulatora. Aktor w tej roli musi być gotowy do scen symulowanego seksu, nagości oraz scen walki. Postać na stałe w obsadzie.
  • Phoebie (prawdopodobnie Sif) - kobieta jakiejkolwiek rasy, 30-40 lat. Piękna kobieta o prostym pochodzeniu. Jej życie zmieniło się po poślubieniu potężnego człowieka, co umożliwiło jej dostęp do środków, których wcześniej nie miała. Jej rodzina nie akceptuje jej w pełni i musi ciągle udowadniać swoją wartość. Ma trójkę dzieci, które szczerze kocha, ale jej mąż popadł w alkoholizm i nienawidzi samego siebie. To sprawiło, że kobieta jest nieobecna emocjonalnie. Dzięki swojej inteligencji i umiejętnościom dyplomacji jest w stanie nawigować przez okrutny świat bogów. Jest podejrzliwa wobec intencji własnego teścia - szczególnie względem własnej córki. Aktorka musi być gotowa do scen symulowanego seksu i nagości. Postać na stałe w obsadzie.

W sieci pojawiły się głosy oburzenia związane z tym, iż Kratosa i Atreusa mogą zagrać aktorzy o innym kolorze skóry niż biały, a ich wrogami będą wyłącznie biali mężczyźni. Warto jednak przypomnieć, że w nordyckiej serii gier Kratosowi głosu udzielał czarnoskóry aktor - Christopher Judge

Można też zauważyć wzmiankę o tym, iż młody aktor wcielający się w Atreusa zostanie prawdopodobnie zmieniony po 1. sezonie. Nie jest to nic dziwnego zważywszy, że postać ta jest starsza w drugiej części nordyckiej serii. 

Kto powinien zagrać Kratosa? Lista kandydatów wg Collidera

Z okazji wycieku tej listy postanowiliśmy przedstawić Wam listę kandydatów do roli Kratosa wg portalu Collider. Zgadzacie się, a może wolelibyście kogoś innego zobaczyć w tej wymagającej roli?

15. Jason Momoa

arrow-left
15. Jason Momoa
fot. HBO
arrow-right

Źródło: thegamepost.com/collider.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Prime video 
kratos god of war
Reklama
placeholder
Powiązane seriale
God of War
Powiązane gry
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Fragment okładki książki
-

Znany pisarz wraca po niemal dekadzie z nową książką. To 900-stronicowy epos o smoku

2 13 dni do wakacji
-

13 dni do wakacji - polski horror online. Gdzie obejrzeć w streamingu?

3 Frankenstein
-

Frankenstein - nowy klip. Tak wygląda klasyk literatury grozy w wersji Netflixa

4 Marvel
-

Marvel 2026 - wszystkie filmy, seriale i gry. Nie tylko na Avengers: Doomsday warto czekać

5 Perswazje
-

Dakota Johnson zadebiutuje jako reżyserka. Jessica Alba w obsadzie A Tree Is Blue?

6 Rekruci
-

Niespodziewane hity Netflixa: Rekruci oraz polski film wiceliderami oglądalności!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e02

Agenci NCIS

s2025e204

Moda na sukces

s27e04

Wielkie projekty

s04e06

s09e12

Miłość jest ślepa

s05e05

Kulawe konie

s02e08

Pokolenie V

s38e203

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Ninja Gaiden 4

21

paź

Gra

Ninja Gaiden 4
Wieczny pokój

21

paź

Książka

Wieczny pokój
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach

21

paź

Książka

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
Gdyby nie ty

21

paź

Film

Gdyby nie ty
Wiła

22

paź

Książka

Wiła
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jeff Goldblum
Jeff Goldblum

ur. 1952, kończy 73 lat

Christopher Lloyd
Christopher Lloyd

ur. 1938, kończy 87 lat

Bob Odenkirk
Bob Odenkirk

ur. 1962, kończy 63 lat

Malgorzata Ostrowska-Królikowska
Malgorzata Ostrowska-Królikowska

ur. 1964, kończy 61 lat

Saffron Burrows
Saffron Burrows

ur. 1972, kończy 53 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

8

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV