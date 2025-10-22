Ruszył casting do serialowego God of War - oto najważniejsze role. Kto powinien zagrać Kratosa?
Do sieci wyciekła informacja o castingu do serialu God of War na podstawie jednej z najpopularniejszych serii PlayStation. Jakich aktorów poszukuje Prime Video do konkretnych ról? Przedstawiamy też, kto wg Collidera powinien zagrać Kratosa w tej adaptacji.
Dwuczęściowa nordycka saga o przygodach Kratosa i Atreusa była jednym z największych hitów PlayStation czwartej i piątej generacji konsol Sony. Prime Video od jakiegoś czasu przygotowuje serialową adaptację, która otrzymała już zamówienie na dwa sezony. Daniel Richtman, znany i wiarygodny scooper z branży, podzielił się opisem castingowym. Jacy aktorzy są poszukiwani do najważniejszych ról?
Marvel 2026 - wszystkie filmy, seriale i gry. Nie tylko na Avengers: Doomsday warto czekać
Oto pełna lista, która wyciekła:
- Zion (Kratos) - 40-60 letni mężczyzna, jakiejkolwiek rasy. Doświadczony wojną, muskularny i nawiedzany przez brutalną przeszłość i żałobę. Po śmierci żony jest zmuszony zaopiekować się dziesięcioletnim synem, z którym trudno mu nawiązać kontakt emocjonalny. Aktor w tej roli musi być gotowy do uczestniczenia w scenach walki, intensywnego wysiłku fizycznego i możliwej nagości. Postać na stałe w obsadzie.
- Alexander (Odyn) - biały mężczyzna, 60-70 letni. Mimo niepozornego wyglądu Alexander jest opisany jako manipulujący patriarcha z obsesją na punkcie kontroli i przepowiedni. Jest potężny, okrutny i gotowy poświęcić własną rodzinę dla swojego przetrwania.
- Joshua (Atreus) - 9-12 letni chłopiec, jakiejkolwiek rasy. Inteligentny, ciekawy, ale zaniedbany emocjonalnie. Joshua stara się uzyskać aprobatę ojca w okrutnym, zimnym świecie. Rola wymaga przeszkolenia w obsłudze broni i walki nią. Postać na stałe, ale tylko w 1. sezonie.
- Glen (prawdopodobnie Baldur) - biały mężczyzna, 30-40 lat. Przystojny i kalkulujący. Glen czuje, że jest w cieniu swoich braci. Po ojcu odziedziczył cechy manipulatora. Aktor w tej roli musi być gotowy do scen symulowanego seksu, nagości oraz scen walki. Postać na stałe w obsadzie.
- Phoebie (prawdopodobnie Sif) - kobieta jakiejkolwiek rasy, 30-40 lat. Piękna kobieta o prostym pochodzeniu. Jej życie zmieniło się po poślubieniu potężnego człowieka, co umożliwiło jej dostęp do środków, których wcześniej nie miała. Jej rodzina nie akceptuje jej w pełni i musi ciągle udowadniać swoją wartość. Ma trójkę dzieci, które szczerze kocha, ale jej mąż popadł w alkoholizm i nienawidzi samego siebie. To sprawiło, że kobieta jest nieobecna emocjonalnie. Dzięki swojej inteligencji i umiejętnościom dyplomacji jest w stanie nawigować przez okrutny świat bogów. Jest podejrzliwa wobec intencji własnego teścia - szczególnie względem własnej córki. Aktorka musi być gotowa do scen symulowanego seksu i nagości. Postać na stałe w obsadzie.
W sieci pojawiły się głosy oburzenia związane z tym, iż Kratosa i Atreusa mogą zagrać aktorzy o innym kolorze skóry niż biały, a ich wrogami będą wyłącznie biali mężczyźni. Warto jednak przypomnieć, że w nordyckiej serii gier Kratosowi głosu udzielał czarnoskóry aktor - Christopher Judge.
Można też zauważyć wzmiankę o tym, iż młody aktor wcielający się w Atreusa zostanie prawdopodobnie zmieniony po 1. sezonie. Nie jest to nic dziwnego zważywszy, że postać ta jest starsza w drugiej części nordyckiej serii.
Kto powinien zagrać Kratosa? Lista kandydatów wg Collidera
Z okazji wycieku tej listy postanowiliśmy przedstawić Wam listę kandydatów do roli Kratosa wg portalu Collider. Zgadzacie się, a może wolelibyście kogoś innego zobaczyć w tej wymagającej roli?
Źródło: thegamepost.com/collider.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
21
paź
Ninja Gaiden 4
21
paź
Wieczny pokój
21
paź
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
21
paź
Gdyby nie ty
22
paź
Wiła
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1952, kończy 73 lat
ur. 1938, kończy 87 lat
ur. 1962, kończy 63 lat
ur. 1964, kończy 61 lat
ur. 1972, kończy 53 lat