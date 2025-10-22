Ruszył casting do serialowego God of War - oto najważniejsze role. Kto powinien zagrać Kratosa?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Reklama

Dwuczęściowa nordycka saga o przygodach Kratosa i Atreusa była jednym z największych hitów PlayStation czwartej i piątej generacji konsol Sony. Prime Video od jakiegoś czasu przygotowuje serialową adaptację, która otrzymała już zamówienie na dwa sezony. Daniel Richtman, znany i wiarygodny scooper z branży, podzielił się opisem castingowym. Jacy aktorzy są poszukiwani do najważniejszych ról?

Marvel 2026 - wszystkie filmy, seriale i gry. Nie tylko na Avengers: Doomsday warto czekać

Oto pełna lista, która wyciekła:

Zion (Kratos) - 40-60 letni mężczyzna, jakiejkolwiek rasy. Doświadczony wojną, muskularny i nawiedzany przez brutalną przeszłość i żałobę. Po śmierci żony jest zmuszony zaopiekować się dziesięcioletnim synem, z którym trudno mu nawiązać kontakt emocjonalny. Aktor w tej roli musi być gotowy do uczestniczenia w scenach walki, intensywnego wysiłku fizycznego i możliwej nagości. Postać na stałe w obsadzie.

- 40-60 letni mężczyzna, jakiejkolwiek rasy. Doświadczony wojną, muskularny i nawiedzany przez brutalną przeszłość i żałobę. Po śmierci żony jest zmuszony zaopiekować się dziesięcioletnim synem, z którym trudno mu nawiązać kontakt emocjonalny. Aktor w tej roli musi być gotowy do uczestniczenia w scenach walki, intensywnego wysiłku fizycznego i możliwej nagości. Postać na stałe w obsadzie. Alexander (Odyn) - biały mężczyzna, 60-70 letni. Mimo niepozornego wyglądu Alexander jest opisany jako manipulujący patriarcha z obsesją na punkcie kontroli i przepowiedni. Jest potężny, okrutny i gotowy poświęcić własną rodzinę dla swojego przetrwania.

- biały mężczyzna, 60-70 letni. Mimo niepozornego wyglądu Alexander jest opisany jako manipulujący patriarcha z obsesją na punkcie kontroli i przepowiedni. Jest potężny, okrutny i gotowy poświęcić własną rodzinę dla swojego przetrwania. Joshua (Atreus) - 9-12 letni chłopiec, jakiejkolwiek rasy. Inteligentny, ciekawy, ale zaniedbany emocjonalnie. Joshua stara się uzyskać aprobatę ojca w okrutnym, zimnym świecie. Rola wymaga przeszkolenia w obsłudze broni i walki nią. Postać na stałe, ale tylko w 1. sezonie.

- 9-12 letni chłopiec, jakiejkolwiek rasy. Inteligentny, ciekawy, ale zaniedbany emocjonalnie. Joshua stara się uzyskać aprobatę ojca w okrutnym, zimnym świecie. Rola wymaga przeszkolenia w obsłudze broni i walki nią. Postać na stałe, ale tylko w 1. sezonie. Glen (prawdopodobnie Baldur) - biały mężczyzna, 30-40 lat. Przystojny i kalkulujący. Glen czuje, że jest w cieniu swoich braci. Po ojcu odziedziczył cechy manipulatora. Aktor w tej roli musi być gotowy do scen symulowanego seksu, nagości oraz scen walki. Postać na stałe w obsadzie.

- biały mężczyzna, 30-40 lat. Przystojny i kalkulujący. Glen czuje, że jest w cieniu swoich braci. Po ojcu odziedziczył cechy manipulatora. Aktor w tej roli musi być gotowy do scen symulowanego seksu, nagości oraz scen walki. Postać na stałe w obsadzie. Phoebie (prawdopodobnie Sif) - kobieta jakiejkolwiek rasy, 30-40 lat. Piękna kobieta o prostym pochodzeniu. Jej życie zmieniło się po poślubieniu potężnego człowieka, co umożliwiło jej dostęp do środków, których wcześniej nie miała. Jej rodzina nie akceptuje jej w pełni i musi ciągle udowadniać swoją wartość. Ma trójkę dzieci, które szczerze kocha, ale jej mąż popadł w alkoholizm i nienawidzi samego siebie. To sprawiło, że kobieta jest nieobecna emocjonalnie. Dzięki swojej inteligencji i umiejętnościom dyplomacji jest w stanie nawigować przez okrutny świat bogów. Jest podejrzliwa wobec intencji własnego teścia - szczególnie względem własnej córki. Aktorka musi być gotowa do scen symulowanego seksu i nagości. Postać na stałe w obsadzie.

W sieci pojawiły się głosy oburzenia związane z tym, iż Kratosa i Atreusa mogą zagrać aktorzy o innym kolorze skóry niż biały, a ich wrogami będą wyłącznie biali mężczyźni. Warto jednak przypomnieć, że w nordyckiej serii gier Kratosowi głosu udzielał czarnoskóry aktor - Christopher Judge.

Można też zauważyć wzmiankę o tym, iż młody aktor wcielający się w Atreusa zostanie prawdopodobnie zmieniony po 1. sezonie. Nie jest to nic dziwnego zważywszy, że postać ta jest starsza w drugiej części nordyckiej serii.

Kto powinien zagrać Kratosa? Lista kandydatów wg Collidera

Z okazji wycieku tej listy postanowiliśmy przedstawić Wam listę kandydatów do roli Kratosa wg portalu Collider. Zgadzacie się, a może wolelibyście kogoś innego zobaczyć w tej wymagającej roli?