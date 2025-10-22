placeholder
Oscarowa kampania hitu pogrążona? Aktor: Mogliśmy wziąć AI zamiast statystów

Nie jest wykluczone, że właśnie jesteśmy świadkami pogrążenia oscarowej kampanii jednego z faworytów do przyszłorocznych nagród, Wielkiego Marty'ego. Grający w filmie Kevin O'Leary stwierdził, że produkcja zmarnowała "miliony", bo zamiast AI zdecydowano się zatrudnić statystów.
Piotr Piskozub
Wielki Marty materiały prasowe
To miał być murowany oscarowy faworyt. Wielki Marty w reżyserii Josha Safdiego już podczas pierwszego pokazu na festiwalu w Nowym Jorku zachwycił widzów. Film opowiada historię Marty'ego Mausera (w tej roli uznawany za pewniaka do nagrody Akademii Timothée Chalamet), tenisisty stołowego, który w latach 50. XX wieku próbuje robić wszystko, aby udowodnić światu swoją wielkość. Wiele wskazuje na to, że oscarowa kampania produkcji mogła ulec pogrążeniu. 

Atmosfera wokół filmu jest, delikatnie rzecz ujmując, dziwna. Najpierw sam Chalamet opublikował na swoim Instagramie wideo, w którym postacie z wielkimi piłeczkami pingpongowymi zamiast głowy grają w tenisa stołowego, by następnie podążyć za inną osobą, którą okazuje się być sam aktor. Opisanie nagrania jest problematyczne; warto jednak zauważyć, że w tle słychać monolog Jasona Mewesa z Jay i Cichy Bob kontratakują, w którym pojawia się wzmianka o byciu "królem łechtaczki".

Później na plac boju wyszła inna gwiazda filmu, Gwyneth Paltrow, która rozwodziła się nad "akceptowalnymi" scenami seksu w produkcji, zabierając nas za kulisy ekranowych pocałunków z Chalametem i dzieląc się przemyśleniami o "choreografii języka". Jakby tego było mało, aktorka "nie miała pojęcia" kim jest jej młodszy kolega po fachu, zanim spotkała go na planie.

Sztuczna inteligencja zamiast statystów i pochwały dla stworzonej przez AI aktorki 

Teraz przyszedł czas na jeszcze bardziej kontrowersyjne uderzenie. Kevin O'Leary, kanadyjski milioner i biznesmen, który w filmie wciela się w męża postaci Paltrow, daje do zrozumienia, że twórcy Wielkiego Marty'ego mogliby "zaoszczędzić", gdyby zamiast opłacać statystów zdecydowali się sięgnąć po "dublerów" wygenerowanych przez AI:

W prawie każdej scenie brało udział nawet 150 statystów. Ci ludzie musieli być pod ręką przez 18 godzin, w pełni ubrani, poruszając się w tle, choć nie zawsze są widoczni na zdjęciach - a to kosztowało miliony dolarów. Dlaczego nie można było po prostu wykorzystać w ich miejsce postaci stworzonych przez AI? To nie jest główna obsada, po prostu ich widzimy. Ten sam reżyser, zamiast wydawać 90 milionów dolarów, mógłby wydać 35 milionów dolarów i nakręcić dwa filmy. 

O'Leary komplementuje też Tilly Norwell, wygenerowaną przez sztuczną inteligencję aktorkę:

Tilly Norwell z impetem wkroczyła do świata filmu, a jest w stu procentach wygenerowana przez AI. Nie istnieje, ale jest świetną aktorką. Może zagrać postać w każdym wieku, nie je i pracuje 24 godziny na dobę. Związki zawodowe wariują. Nie zgadzam się z nimi, dla dobra sztuki czasem powinno się korzystać z aktorów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, a statyści to właśnie taki przypadek. Nie widać różnicy. Dajcie tam 100 Tilly Norwell i wszystko będzie dobrze. 

Amerykańskie portale popkulturowe nie mają wątpliwości, że zachowanie obsady wpłynie na oscarowe decyzje Amerykańskiej Akademii Filmowej. 

Timothée Chalamet - ranking najlepszych filmów. Diuna dopiero na 5. miejscu; 1. to perełka

10. Interstellar (2014) - 73% pozytywnych opinii krytyków

10. Interstellar (2014) - 73% pozytywnych opinii krytyków
Film Wielki Marty zadebiutuje w polskich kinach 30 stycznia 2026 roku. 

Źródło: World of Travel

