Oscarowa kampania hitu pogrążona? Aktor: Mogliśmy wziąć AI zamiast statystów
Nie jest wykluczone, że właśnie jesteśmy świadkami pogrążenia oscarowej kampanii jednego z faworytów do przyszłorocznych nagród, Wielkiego Marty'ego. Grający w filmie Kevin O'Leary stwierdził, że produkcja zmarnowała "miliony", bo zamiast AI zdecydowano się zatrudnić statystów.
To miał być murowany oscarowy faworyt. Wielki Marty w reżyserii Josha Safdiego już podczas pierwszego pokazu na festiwalu w Nowym Jorku zachwycił widzów. Film opowiada historię Marty'ego Mausera (w tej roli uznawany za pewniaka do nagrody Akademii Timothée Chalamet), tenisisty stołowego, który w latach 50. XX wieku próbuje robić wszystko, aby udowodnić światu swoją wielkość. Wiele wskazuje na to, że oscarowa kampania produkcji mogła ulec pogrążeniu.
Atmosfera wokół filmu jest, delikatnie rzecz ujmując, dziwna. Najpierw sam Chalamet opublikował na swoim Instagramie wideo, w którym postacie z wielkimi piłeczkami pingpongowymi zamiast głowy grają w tenisa stołowego, by następnie podążyć za inną osobą, którą okazuje się być sam aktor. Opisanie nagrania jest problematyczne; warto jednak zauważyć, że w tle słychać monolog Jasona Mewesa z Jay i Cichy Bob kontratakują, w którym pojawia się wzmianka o byciu "królem łechtaczki".
Później na plac boju wyszła inna gwiazda filmu, Gwyneth Paltrow, która rozwodziła się nad "akceptowalnymi" scenami seksu w produkcji, zabierając nas za kulisy ekranowych pocałunków z Chalametem i dzieląc się przemyśleniami o "choreografii języka". Jakby tego było mało, aktorka "nie miała pojęcia" kim jest jej młodszy kolega po fachu, zanim spotkała go na planie.
Sztuczna inteligencja zamiast statystów i pochwały dla stworzonej przez AI aktorki
Teraz przyszedł czas na jeszcze bardziej kontrowersyjne uderzenie. Kevin O'Leary, kanadyjski milioner i biznesmen, który w filmie wciela się w męża postaci Paltrow, daje do zrozumienia, że twórcy Wielkiego Marty'ego mogliby "zaoszczędzić", gdyby zamiast opłacać statystów zdecydowali się sięgnąć po "dublerów" wygenerowanych przez AI:
O'Leary komplementuje też Tilly Norwell, wygenerowaną przez sztuczną inteligencję aktorkę:
Amerykańskie portale popkulturowe nie mają wątpliwości, że zachowanie obsady wpłynie na oscarowe decyzje Amerykańskiej Akademii Filmowej.
Timothée Chalamet - ranking najlepszych filmów. Diuna dopiero na 5. miejscu; 1. to perełka
Film Wielki Marty zadebiutuje w polskich kinach 30 stycznia 2026 roku.
Źródło: World of Travel
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
21
paź
Ninja Gaiden 4
21
paź
Wieczny pokój
21
paź
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
21
paź
Gdyby nie ty
22
paź
Wiła
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1952, kończy 73 lat
ur. 1938, kończy 87 lat
ur. 1962, kończy 63 lat
ur. 1964, kończy 61 lat
ur. 1972, kończy 53 lat