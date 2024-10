Problemy serialu God of War. Zmiany za kulisami projektu!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. SIE

Jak podaje Deadline, adaptacja popularnej serii gier wideo napotkała pewne problemy. Od projektu tworzonego przez Sony Pictures TV i Amazon MGM Studios odeszła trójka ludzi, która go tworzyła. Rafe Judkins, człowiek odpowiedzialny za całokształt pomysłu, czyli showrunner i producent wykonawczy, wraz producentami Hawkiem Otsbym i Markiem Fergusem zostawili projekt po stworzeniu kilku gotowych scenariuszy, które rzekomo miały być docenione przez zarówno Sony i Prime Video.

Podobno studia są w tym momencie na etapie poszukiwania nowych ludzi chętnych do stworzenia adaptacji God of War i założenia całkowicie nowej ekipy zajmującej się serialem. Według źródeł Deadline Sony Pictures oraz Amazon MGM Studios chce, by projekt poszedł w innym kierunku kreatywnym, niż to, co stworzyło trio twórców.

Co mógłby adaptować serial God of War?

Fot. SIEE

God of War jest uznaną serią gier akcji o spartańskim wojowniku Kratosie, który chcąc zemścić się za śmierć swojej rodziny, zaczyna walczyć z kolejnymi zastępami mitologicznych kreatur i bogów. Najnowsze dwie części, czyli God of War (2018) i God of War: Ragnarok, są traktowane jako swego rodzaju soft reboot i opowiadają historie o tym, jak po walkach z greckim panteonem bogów bohater osiadł na dalekiej północy, gdzie założył rodzinę.

To właśnie na bazie nowszych gier miałby opierać się serial, zapowiadany już od 2022 roku. Fabuła ma opowiadać o relacji Kratosa z synem w trakcie ich wspólnej wyprawy, aby rozsypać prochy matki chłopca we właściwym miejscu.