Godfall ma zapoczątkować nowy gatunek. Zobacz zwiastun z rozgrywką

Godfall to ciekawie zapowiadająca się produkcja powstająca z myślą o PC oraz konsoli PlayStation 5, która niedawno została wreszcie zaprezentowana przez Sony. Otrzymaliśmy już kilka efektownych zwiastunów, ale dopiero teraz twórcy ujawnili szczegóły dotyczące rozgrywki. Ujawniają oni, że ich dzieło zapoczątkuje nowy gatunek – looter slasher. Ma być to dynamiczna gra akcji, w której istotną rolę odegra zbieranie coraz lepszego wyposażenia. To ma zaś pozwolić nam na radzenie sobie z kolejnymi coraz trudniejszymi wyzwaniami w postaci potężniejszych przeciwników i wymagających bossów.

Deweloperzy uspokajają jednak, że sprzęt nie wykona za graczy całej roboty. Umiejętności i zdobywane podczas rozgrywki doświadczenie również odegrają istotną rolę w tej nadchodzącej produkcji. Opublikowano również nowy zwiastun, który zawiera sporo scen z rozgrywki i pozwala lepiej zapoznać się z tym, jak dzieło deweloperów z Counterplay Games będzie wyglądać w ruchu.

Godfall nie ma jeszcze ustalonej konkretnej daty premiery. Wiemy jedynie, że tytuł ten ma trafić w okresie świątecznym tego roku na PC i PlayStation 5. Bardzo możliwe, że gra dostępna będzie w dniu debiutu konsoli Sony.