Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 i powrót Damsel. Jest też edycja kolekcjonerska

W trakcie eventu Guerilla Collective nie zabrakło nowych informacji na temat Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. To kontynuacja produkcji z 2004 roku, której akcję osadzono w Świecie Mroku. Twórcy obiecują, że sequel zaoferuje jeszcze więcej swobody, a gracze będą mogli eksplorować Seattle, brać udział w intrygach i spiskach, wpływając tym samym na równowagę sił w wampirzej społeczności.

Podczas wydarzenia pokazano nowy zwiastun nadchodzącej produkcji, który zdradza, że powróci w niej Damsel, czyli jedna z najbardziej charakterystycznych postaci znanych z poprzedniczki. Bohaterka ta, jak przystało na wampirzyce, nie zmieniła się przez ostatnich 16 lat, o czym możecie przekonać się oglądając opublikowany materiał.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - edycja kolekcjonerska

To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla fanów marki, którzy wyczekują premiery Bloodlines 2. Pokazano również edycję kolekcjonerską i rozpoczęto jej przedsprzedaż. W zestawie znajdzie się wysoka na 28 cm figurka Elif, ścieżka dźwiękowa na płycie winylowej, steelbook, plakat z mapą Seattle oraz podręcznik do gry fabularnej Vampire: The Masquerade w wersji PDF. Kolekcjonerkę będzie można kupić w dwóch wariantach – bez gry oraz z grą. W tej drugiej opcji gracze otrzymają także cyfrowe dodatki oraz przepustkę sezonową.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 nie ma jeszcze ustalonej daty premiery. Wiemy jedynie, że gra ma zadebiutować jeszcze w tym roku na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.