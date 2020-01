Godfall - pełny zwiastun gry wyciekł do sieci. Tak prezentuje się tytuł na PC i PS5

Godfall to nadchodząca produkcja, która powstaje z myślą o PC oraz konsoli PS5. Niedawno do sieci trafił krótki, trwający zaledwie kilka sekund fragment dłuższego materiału wideo. Można było wywnioskować, że już wkrótce pojawi się nowy zwiastun tej gry i tak faktycznie się stało. Na razie jednak nie mamy do czynienia z oficjalnym ujawnieniem materiału wideo, a... kolejnym wyciekiem.

Nowy zwiastun gry zawiera fragmenty rozgrywki i ta wydaje się przypominać produkcje studia From Software chociaż gameplay sprawia wrażenie znacznie bardziej dynamicznego. Oprawa graficzna może się podobać, chociaż internauci są umiarkowanie entuzjastyczni. Niektórzy twierdzą, że Godfall wypada kiepsko jak na jeden z pierwszych tytułów zmierzających na nową generację konsol.

Warto jednak zaznaczyć, że jak ujawnia Gearbox, wydawca gry, ten zwiastun przygotowany został jedynie do prezentacji wewnątrz studia. Możliwe więc, że zaprezentowany w nim gameplay pochodzi z wczesnej wersji nadchodzącej produkcji.

Godfall zapowiadane jest jako produkcja inspirowana gatunkiem loot-shooterów, jednak skupiająca się na broni białej, a nie palnej. Tytuł ten tworzony jest przez studio Counterplay Games i ma zadebiutować pod koniec 2020 roku na PC oraz PlayStation 5.