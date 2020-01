Silent Hill - nadchodzą nowe gry z serii? Konami może wskrzesić markę

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Silent Hill to popularna seria horrorów, która może powrócić z nowymi odsłonami. Wynika to ze słów internauty o pseudonimie AestheticGamer, który już w przeszłości ujawniał ciekawe, potwierdzające się później informacje na temat branży gier. Teraz zdradza on, że Konami już dwa lata temu zwracało się do deweloperów z pomysłami na powrót marki Silent Hill i podobno chodzi tutaj o co najmniej dwie gry.

Pierwsza z nich miałaby być rebootem marki, druga zaś epizodyczną produkcją w stylu gier od studia Telltale oraz Until Dawn. Internauta dodaje, że nie ma innych informacji na ten temat, ale istnieje duża szansa, że jeden lub oba te tytuły mogą zostać ujawnione jeszcze w tym roku. Wszystko jednak ma zależeć od wewnętrznych działań Konami, o których AestheticGamer nic nie wie.

Jak na razie, ostatnimi grami z cyklu Silent Hill były Downpour oraz Book of Memories z 2012 roku. Dwa lata później pojawił się pierwszy teaser produkcji Silent Hills, za którą mieli odpowiadać Hideo Kojima i Guillermo del Toro, jednak projekt ten został ostatecznie anulowany.