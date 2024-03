Godzilla i Kong - aktor o wątku Baby Konga. Porównuje go do klasyka lat 80

fot. Warner Bros. Pictures

Obsada i filmowcy odpowiedzialni za superprodukcję Godzilla i Kong: Nowe imperium i dzięki temu do sieci trafiają nowe komentarze. Portal CBR rozmawiał wirtualnie z aktorami w składzie: Brian Tyree Henry, Rebecca Hall i Dan Stevens. Padł temat Suko aka Baby Konga, który już wcześniej był opisywany jako serce i dusza tego filmu. To właśnie jeden z aktorów, udzielając komentarza porównał wątek Konga w relacji z Suko do klasyka lat 80.

Godzilla i Kong - istota wątku Suko

Tego porównania użył Brian Tyree Henry.

- Jesteśmy szczęśliwi, że Kong nie jest już sam. Teraz odkrywa w sobie zupełnie inne oblicze, którego nie znał i miejsce, do którego należy. Pomaga mu w tym przyjęcie roli rodzicielskiej. To trochę jak w filmie Trzech mężczyzn i dziecko, tylko tutaj to sam Kong z baby Kongiem.

Gdy dziennikarz stwierdził, że wszyscy są po stronie Konga w team Kong, wszyscy zareagowali dość humorystycznie, więc Godzilla dostał tutaj więcej miłości. Ostatecznie doszli do wniosku, że po filmie każdy będzie team Baby Kong.

Godzilla i Kong: Nowe imperium - premiera 28 marca w kinach.