The Legend of Zelda ma być na poważnie. Reżyser o swojej wizji na aktorski film

Pod koniec 2023 roku ogłoszono, że powstanie aktorski film The Legend of Zelda w reżyserii Wesa Balla. Reżyser udzielił nowego wywiadu magazynowi Total Film, w którym znów poruszył kwestię pracy nad adaptacją kultowej gry Nintendo. Czy uda się mu usatysfakcjonować fanów?

The Legend of Zelda - komentarz Wesa Bella

Tak filmowiec powiedział w wywiadzie.

- Mam fantastyczny pomysł. Myślałem o nim przez długi czasu, wyobrażając sobie, jak fajnie mógłby wyglądać film oparty na Zeldzie. Chcę spełnić największe pragnienia fanów. Wiem, że ta franczyza jest ważna dla ludzi i dlatego chcę zrobić ten film na poważnie. Prawdziwy film, który może dać widzom ucieczkę od rzeczywistości.

Cały motyw eskapizmu ma opierać się na tym, że widz ma odnieść wrażenie w stylu "chciałbym żyć w tym świecie".

- To coś, co chcę spróbować stworzyć. To musi być coś prawdziwego. Coś poważnego i fajnego, ale jednocześnie rozrywkowego i cudacznego.

Za produkcję odpowiadają Nintendo i Sony Pictures. Potencjalna data premiery nie jest znana. Najnowszy film reżysera Królestwo Planety Małp pojawi się w maju w kinach.