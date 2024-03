Godzilla i Kong - chiński zwiastun to SPOILERY. Walka w Rzymie, kultowy potwór z japońskich filmów i Shimo!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Wszystko wskazywało na to, że promocja widowiska Godzilla i Kong: Nowe imperium pokazuje tylko czubek góry lodowej walk potworów, które zobaczymy na ekranie. Zwłaszcza, że z wycieków wiemy o tym, jak dużo innych potworów zwiastuny do tej pory nie pokazywały. Nowy trailer z Chin odkrywa dwie karty, które uznajemy za SPOILERY! Jednak nadal nie pokazuje wiele.

Godzilla i Kong: Nowe imperium - SPOILEROWY zwiastun

Przede wszystkim pierwsze spotkanie Konga z olbrzymim Shimo zostało tutaj pokazane w pełnej okazałości, inaczej niż widzieliśmy to w amerykańskich trailerach. Przerażające monstrum ziejące lodem najwyraźniej jest... niewolnikiem głównego złoczyńcy zwanego Skar Kingiem, bo jak widzimy, jest on przykuty łańcuchami. Do tej pory sceny w Rzymie zawężały się do ujęcia Króla Potworów w Koloseum. Teraz widzimy, że dojdzie tutaj do walki z innym potworem! Wszystko wskazuje na to, że Tytan przypominający pająka to kultowy Kumonga z japońskich filmów. Z wycieków wiemy, że pojawi się jeszcze więcej walczących Tytanów, ale co ciekawe - tam o Kumondze nie było mowy. Jakie asy w rękawie skrywają twórcy?

Godzilla i Kong: Nowe imperium - plakat Dolby

Godzilla i Kong - prognozy box office

Potwory wejdą na ekrany w wielu krajach świata, w tym w Polsce w Święta Wielkanocne. Na razie szacunki otwarcia dotyczą Ameryki Północnej. Na ten moment prognozuje się start na poziomie 45 mln dolarów plus, czyli ma ta kwota być większa i niektórzy mówią nawet, że 50 mln dolarów to minimum.

Jeśli kwota nie wzrośnie, otwarcie filmu Godzilla i Kong będzie na czwartym miejscu uniwersum, w którym jest pięć tytułów. Najgorsze otwarcie podczas pandemii zanotował Godzilla kontra Kong, czyli 31,6 mln dolarów. To jednak nie przeszkodziło temu tytułowy stać się hitem komercyjnym i zebrać 470,1 mln dolarów w skali globalnej. Analitycy box office już od pewnego czasu zwracają uwagę, że okresie poza sezonem letnim nie chodzi o rekordy otwarcia, ale o tak zwane długie nogi, czyli niskie spadki frekwencji i zarabiania w długim okresie czasu. Obie części Avatara są tego najlepszym przykładem.

Godzilla i Kong - premiera 29 marca 2024 roku w kinach.