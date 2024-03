Godzilla i Kong - otwarcie w box office będzie ogromne. Potwory przewyższają oczekiwania

fot. Warner Bros. Pictures

Aktualizacja sytuacji w box office na rynku amerykańskim w piątkowego wieczoru pokazuje, że widowisko Godzilla i Kong: Nowe imperium radzi sobie fenomenalnie, przewyższając wszelkie oczekiwania. Najpierw podczas czwartkowych pokazów wieczornych pobito rekord, zbierając 10 mln dolarów. Żaden film MonsterVerse takiego wyniku nie osiągnął, a potem ogłoszono, że piątek (ze wspomnianymi pokazami) zbierze 35 mln dolarów.

To daje na ten moment szacunkowe otwarcie w Stanach Zjednoczonych na poziomie 75 mln dolarów. Wszystko jednak jeszcze może się zdarzyć i ta kwota może być większa. Zwłaszcza, że widzowie ocenili film bardzo wysoko co zawsze oznacza polecanie go znajomym oraz powtórne seanse.

Godzilla i Kong - box office

75 mln dolarów będzie drugim najlepszym otwarciem w historii MonsterVerse. Biorąc pod uwagę, że prognozowano maksymalnie 50 mln dolarów, film radzi sobie wyśmienicie. To też może oznaczać, że na świecie także może zaskoczyć. Ta kwota będzie też piątym najlepszym otwarciem podczas weekendu z okazji świąt wielkanocnych. Pierwsze cztery przewyższyły 100 mln dolarów.

Pełne wyniki szacunkowe będziemy znać po zakończeniu świątecznego weekendu.