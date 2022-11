Godzilla kontra Kong 2 - jest oficjalny tytuł. Obiecuje on zmianę w relacji potworów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Zakończono zdjęcia w Australii do filmu Godzilla vs. Kong 2, czyli kontynuacji superprodukcji z 2021 roku. Do sieci trafiło zdjęcie osoby świętującej to wydarzenie. Widzimy na nim czapkę z logiem filmu, na którym widnieje tytuł. Brzmi on: Godzilla and Kong, czyli Godzilla i Kong. Zmiana jest to więc malutka w stosunku do poprzednika, ale klarownie sugerująca, że Godzilla i Kong po zakończeniu waśni pod koniec filmu, tym razem będą sojusznikami w walce z innym zagrożeniem dla Ziemi. Szczegóły fabuły nie są znane, więc niewiele wiadomo na ten temat. Traktujemy to jako plotkę dopóki ktoś nie potwierdzi, że w istocie taki tytuł będzie użyty.

Godzilla i Kong - co wiemy?

Za kamerą ponownie stoi Adam Wingard, twórca poprzednika, który otwarcie mówił, że jego celem jest skupienie się na potworach, nie ludziach. Ta zmiana była już widoczna w filmie z 2021 roku i prawdopodobnie w kolejnym również będzie można ją dostrzec.

W obsadzie są Dan Stevens, Brian Tyree Henry, Fala Chen i Rebecca Halll. Autorami scenariusza są Simon Barrett, Terry Rossio i Jeremy Slater.

Godzilla i Kong - premiera w 2024 roku.

