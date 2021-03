Godzilla kontra Kong - MechaGodzilla już nie jest tajemnicą? Reżyser reaguje

fot. materiały prasowe

MechaGodzilla jest w filmie Godzilla kontra Kong. Na tym etapie promocji jest to już fakt, bo dzięki zabawkom i figurkom FunkoPop zostało to oficjalnie ujawnione. Co prawda, w zwiastunie nie pokazano potwora w pełnej okazałości, ale też pojawił się on na ekranie w kilkusekundowym epizodzie. Trudno więc wywnioskować, czy na pewno chciano to utrzymać w tajemnicy, ale obecnie raczej nie ma to już znaczenia. Adam Wingard, reżyser widowiska, potwierdza na Instagramie pozując z zabawką wzorowaną na filmowym MechaGodzilli. Dopisek do postu potwierdza, że tajemnica wyszła na jaw.

Według opisów zabawek wiemy, że MechaGodzilla został stworzony przez firmę Apex, w której pracuje Ren Serizawa, syn postaci granej przez Kena Watanabe w poprzednich części. Być może młody Serizawa nie jest w stanie zaakceptować, że jego ojciec oddał życie za Godzillę. Celem tej firmy jest, aby ich MechaGodzilla zakończył panowanie Godzilli i innych Tytanów. Można więc wywnioskować, że gdy potwór się pojawi się, będzie chciał zabić tytułowych bohaterów.

Pierwsze opinie o filmie Godzilla kontra Kong zapowiadają najlepsze widowisko spełniającego oczekiwania widzów, czekających na spektakularne, klimatyczne i fantastycznie nakręcone walki.

Godzilla kontra Kong - premiera w USA już 31 marca w kinach i na platformie HBO MAX. Nie wiadomo kiedy film trafi do Polski z uwagi na zamknięte kina i brak pewności, kiedy zostaną one otwarte.