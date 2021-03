Godzilla kontra Kong - opinie w sieci! Czy pojedynek Tytanów spełni oczekiwania?

fot. materiały prasowe

Godzilla kontra Kong jest jednym z najbardziej oczekiwanych filmów 2021 roku. W końcu na ekranie będą się bić dwa najpopularniejsze potwory kina, a widz wygłodniały przez brak superprodukcji, chce rozwałki. Czy to właśnie dostarcza? Dziennikarze podzielili się opiniami.

Wszyscy są zgodni, że jest to najlepszy film o potworach z tej serii. Adam Wingard wyciąga z wielu walk Tytanów zachwycający poziom rozrywki i spełniający oczekiwania w każdym aspekcie. Nie tylko akcja jest spektakularnie nakręcona i ma fantastyczny wizualny klimat, to - co podkreślają krytycy filmu Godzilla II: Król Potworów - doskonale widać, jak potwory walczą z uwagi na określone decyzje dające oświetlenie jak bój w nocy w neonowym Hongkongu. Do tego są pojedynki (liczba mnoga) w ciągu dnia. Przypomnijmy, że poprzedni był krytykowany za osadzanie wszystkiego w nocy, a do tego walki były poszatkowane na perspektywę ludzi, przez co widowisko nie robiło takiego wrażenia. Tych błędów nie popełnia nowy reżyser. Czytamy, że cały trzeci akt jest niesamowity - można domyślać się, że najwyraźniej tylko temu poświęcony. Walki są piękne, klimatyczne i ekscytujące. Z nawiązką spełniają oczekiwanie starcia tak kultowych postaci.

Według dziennikarzy twórcy przygotowali ambitną historię, która dobrze rozwija mitologię Tytanów. Jednak wszelkie aspekty ludzkie są tak samo złe, pozbawione sensu i celu jak w poprzednikach. Scenariuszowo nie udało im się ponownie dobrze tego połączyć, ale jest opinia, że jest to zjadliwe z uwagi na świetną obsadę, która się stara. Jak wielkie starcia emocjonują i angażują widza, ludzkie wątki wybijają z rytmu,

Recenzenci zwracają uwagę, że Godzilla kontra Kong to film, który powinno się oglądać na największych ekranach IMAX. Poziom widowiska, w odróżnieniu od poprzedniej części, jest idealnie skrojony dla tego formatu. Polecają każdemu na świecie, kto może iść do kina i są one otwarte.

Godzilla kontra Kong według werdyktu ma nie rozczarować, jeśli widz oczekują najlepszych walk potworów, które zapierają dech w piersi. Nawet pomimo wątków ludzkich, ten aspekt wywołuje tak duże emocje, że całość satysfakcjonuje. Pamiętajmy jednak, że pierwsze opinie przeważnie są entuzjastyczne, ale ostatecznie oceny przez wątek ludzki mogą być niższe.