Godzilla kontra Kong - nowe sceny w spotach. MechaGodzilla stawia pierwszy krok!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Warner Bros.

Godzilla kontra Kong jest już na ostatniej prostej globalnej promocji, więc kolejne materiały budują oczekiwanie na światową premierę. Nowe spoty pokazują kilka wcześniej nie widzianych scen, ale najważniejsza jest na końcu pierwszego materiału. Widzimy tutaj włączanego online MechaGodzillę! Co prawa, nie widzimy potwora w pełnej okazałości, ale jego wygięte plecy potwierdzają, że wizerunek uchwycony przez zabawkę odpowiada filmowemu w 100%.

31 marca film trafi na ekrany kin w 38 krajach plus hybrydowo w USA. Według prognoz Godzilla kontra Kong ma mieć największe otwarcie od początku pandemii. Kwota ma sięgać minimum 70 mln dolarów. Jeśli zgodnie z przewidywaniami film zbierze w Chinach około 100 mln dolarów, globalne otwarcie może być o wiele większe. Oczywiście w kontekście zwrotu inwestycji będzie to niewystarczające. Budżet 200 mln dolarów plus koszty promocji wydaje się nierealny do zwrotu w czasie pandemii. Oczywiście nie wiemy, jak producenci z Warner Bros. będą przeliczać

Godzilla kontra Kong - galeria

Do sieci trafił kapitalne ręcznie rysowane plakaty z rynku chińskiego. Zostały przygotowane do promocji filmu w kinach IMAX.