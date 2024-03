fot. materiały prasowe

Reklama

Godzilla Minus One to japoński film w reżyserii Takashiego Yamazakiego, który miał premierę w 2023 roku. Jego historia rozgrywa się tuż po zakończeniu II wojny światowej. Japonia jest w trakcie kryzysu gospodarczego, gdy pojawia się nowe zagrożenie. Wkrótce Godzilla zaczyna siać spustoszenie w kraju.

Obraz wygrał Oscara w kategorii Najlepsze efekty specjalne, ale też zdobył uznanie nie tylko widzów, ale również znanych filmowców, takich, jak Steven Spielberg i Guillermo del Toro. Do tych osób dołączył Christopher Nolan, który otrzymał statuetkę Akademii Filmowej za najlepszą reżyserię za Oppenheimera.

Uważam, że to był wspaniały film. Myślę, że był ekscytujący. Jest pięknie zrobiony, a jego sposób wykonania niezwykle wciągał. Postacie miały niesamowitą głębię i miał wspaniałe wyczucie historii, co naprawdę doceniam.

Reżyser stwierdził, że historyczne tło filmu nadało Godzilli bardzo potrzebną głębię. Film zarobiła 107 milionów dolarów na całym świecie przy budżecie zaledwie 10-12 mln dolarów. Mimo to dzięki połączeniu efektów wizualnych i efektów praktycznych stworzono zapierające dech w piersiach sekwencje akcji, które zostały nagrodzone Oscarem. Godzilla Minus One to 33. film o Godzilli od wytwórni Toho.

Godzilla Minus One - zdjęcia i plakaty

Godzilla Minus One