Godzilla Minus One - Steven Spielberg zakochał się w filmie. Widział go 3 razy i dał reżyserowi prezent

X/Takashi Yamazaki/Toho

Godzilla Minus One w naszym rankingu najlepszych zeszłorocznych filmów uplasowała się w ścisłej czołówce, co możecie sprawdzić w tym miejscu. Nie tylko my byliśmy jednak zachwyceni fantastyczną produkcją studia Toho. Jak się okazuje, jej zagorzałym fanem jest sam Steven Spielberg. I to do tego stopnia, że seans zafundował sobie aż 3 razy.

Ujawnił to reżyser nowej Godzilli, Takashi Yamazaki, który wraz z legendarnym kolegą po fachu wziął udział w przedoscarowym bankiecie; przypomnijmy, że Minus One zdobyła nominację do najważniejszej filmowej nagrody za efekty specjalne. Obaj artyści wspólnie pozowali do zdjęć tuż po tym, gdy Spielberg wręczył Japończykowi wyjątkowy prezent - figurkę Króla Potworów.

Takashi Yamazaki i Steven Spielberg

We wpisie dołączonym do pierwszego z powyższych zdjęć Yamazaki stwierdza:

Spotkałem Boga. I co mam teraz począć? Płakałem. On obejrzał film trzy razy. Powiedział, że uwielbia tę wersję Godzilli i dał mi nawet jej figurkę.

Mamy szczerą nadzieję, że taki znak jakości przyśpieszy prace nad ewentualną kontynuacją Minus One.

