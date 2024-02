Godzilla Minus Zero - reżyser ocenia hollywoodzki film z 1998 roku. Czy negatywnie?

fot. materiały prasowe

Reklama

Godzilla Minus One jest obecnie najbardziej docenianym i najlepiej ocenianym filmem o potworach w historii kina. Natomiast reżyser Takashi Yamazaki jest chwalony za swoje dokonania, jakie osiągnął w stworzeniu dzieła trafiającego do wszystkich, nie tylko do fanów Króla Potworów.

Godzilla 1998 oczami Yamazakiego

Filmowiec został zapytany o swoje przemyślenia wobec jednego z najbardziej krytykowanych, a przez niektórych wręcz znienawidzonych filmów o potworach w historii. Chodzi o produkcję Godzilla w reżyserii Rolanda Emmericha. Studio Toho, czyli właściciele praw do Króla Potworów byli tak zniesmaczeni, że w jednym ze swoich filmów wprowadzili go na ekrany jako Zillę, który w kilka sekund jest niszczony przez prawdziwego Godzillę. Dlatego też większość osób używa formuły Zilla, bo nie jest to Godzilla ani tak nie wygląda.

Co na to Yamazaki? Wygląda na to, że nie jest tak negatywnie nastawiony jak wszyscy. Formułuje swoje słowa dość dyplomatycznie.

- Godzilla 1998 to solidnie złożony i fajny film, ale mogę zrozumieć, dlaczego ludzie mówią, że to nie Godzilla. Jako film z kaiju w stylu horroru zostało to jednak zrealizowane nieźle.

Yamazaki na razie nie zdecydował, jaki będzie jego kolejny film. Niewątpliwie przez to, jakim stał się fenomenem, ma też oferty z Hollywood.