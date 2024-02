Godzilla Minus One - reżyser nie chce wyjawić budżetu filmu. Ma ku temu dobry powód

fot. Robot Communications // Toho Company // Toho Studios

Reklama

Godzilla Minus One to japoński film z 2023 roku o tytułowym Królu Potworów. Produkcja nie tylko spodobała się widzom ze względu na wstrząsającą historię, ale również duże wrażenie zrobiła na nich strona wizualna. Według doniesień budżet filmu wyniósł zaledwie 15 mln dolarów, choć mówi się, że ta liczba jest nawet niższa.

Godzilli Minus One - Takashi Yamazaki o budżecie filmu

Reżyser Godzilli Minus One, Takashi Yamazaki, powiedział w rozmowie z Deadline, że nie ujawni ile dokładnie wyniósł budżet filmu, mówiąc żartobliwie, że wtedy wszyscy będą chcieli, żeby kręcił produkcje w tym przedziale pieniężnym. Został też zapytany, co sądzi o nominacji do Oscara w kategorii Najlepsze efekty wizualne, w której znalazł się też Oppenheimer.

To interesujące, ponieważ świat był zupełnie inny, kiedy rozpoczynano prace nad tym filmem. Jednak gdy weszliśmy w fazę postprodukcji i pracowaliśmy nad efektami wizualnymi, czuliśmy, że świat zmierza niemal w każdym kierunku i myślę, że wszyscy w pewnym stopniu czuli, że jesteśmy coraz bliżej jakiegoś rodzaju wojny.

Dalej kontynuował:

Być może to samo zjawisko miało miejsce w przypadku Oppenheimera. Pięć najpopularniejszych filmów w Japonii również w jakiś sposób opowiada o wojnie lub powojennej Japonii, czy to w animacji, anime, czy aktorskich produkcjach. Powiedziałbym, że panuje bardzo dziwna atmosfera, patrząc na różne filmy na całym świecie. Myślę, że być może filmowcy i twórcy czują coś - czują potrzebę, aby to w jakiś sposób wyrazić.

Godzilla Minus One - zdjęcia

Godzilla-1.0/C (Godzilla Minus One/Minus Color)