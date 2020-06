Godzilla vs Kong - film z kategorią wiekową. Reżyser zapowiada ogromną rozwałkę

fot. materiały prasowe

Godzilla vs Kong będzie kolejnym filmem z wielkimi potworami i kaiju, które staną do walki. Za kamerą stanie Adam Wingard, który zapowiada, że zobaczymy w produkcji mnóstwo akcji i zniszczeń. Choć produkcja zaplanowana jest na jesień 2020 roku, wciąż brakuje informacji o filmie i materiałów promocyjnych. Poznaliśmy jednak kategorię wiekową, a to być może oznacza zbliżający się dużymi krokami zwiastun.

Zgodnie z informacjami MPA, film otrzymał kategorię wiekową PG-13 i scharakteryzowany został pod kątem "intensywnych scen akcji z udziałem potworów i dużej liczby zniszczeń". Wingard skwitował to na swoim Instagramie słowami, że to "mało powiedziane", czym podbudował zainteresowanie fanów. Gdy zaczną pojawiać się materiały promujące film, na pewno od razu wam je pokażemy.

Źródło: materiały prasowe

W filmie Godzilla vs Kong zobaczymy walkę dwóch kultowych potworów. Premierę zapowiedziano na listopad 2020 roku.