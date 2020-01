Godzilla vs. Kong - kultowy potwór będzie ich wrogiem? Ta plotka elektryzuje fanów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Godzilla vs Kong ma być filmem o starciu tytułowych potworów. Pod koniec 2019 roku na konwencie CCXP pokazano kilka sekund walki tych dwóch Tytanów, z której dowiedzieliśmy się, że Kong jest prawie wzrostu Króla Potworów. Wszystko wskazuje jednak, że monstra nie będą walczyć tylko ze sobą.

Po raz kolejny powraca plotka, że ostatecznie Godzilla i Kong zmierzą się z... kultowym Mechagodzillą! A do tego w starciu weźmie udział jeszcze jeden potwór, który jest nowy w uniwersum, ale na obecną chwile nie wiadomo, jaki. Jeśli twórcy dalej czerpią z japońskich pierwowzorów, może być to tak zwany King Caesar, który walczył ramię w ramię z Królem Potworów przeciwko Mechagodzilli w filmie Godzilla kontra Mechagodzilla. Nie wiadomo, czy plotka mówiąca o "nowym" oznacza wymyślonym przez hollywoodzkich twórców, czy istniejącej postaci wprowadzonej do uniwersum.

fot. materiały prasowe

Wiarygodności plotce nadają doniesienia z targów zabawek w Hongkongu, na których pojawiły się rzeczy związane z Godzilla vs. Kong. Wśród figurek był właśnie Mechagodzilla. Co ciekawe - Warner Bros. kazał usunąć zdjęcia z sieci, co jedynie podsyca prawdziwości doniesień.

Oczywiście to wciąż jest plotka, która może się potwierdzić, ale nie musi, więc traktujcie ją z dystansem.

Godzilla vs. Kong - premiera w listopadzie 2020 roku.