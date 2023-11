Godzilla x Kong – kolejne grafiki. Ujawniają nowy wygląd Króla Potworów

materiały prasowe

Warner Bros. i Legendary Pictures podgrzewają atmosferę przed nadciągającym pierwszym zwiastunem filmu Godzilla x Kong: The New Empire. Do sieci właśnie trafiły nowe grafiki, które ujawniają kolejne szczegóły dotyczące produkcji.

Godzilla x Kong: The New Empire - nowe grafiki

Na nowym plakacie możemy zobaczyć Scar Kinga, który ma być antagonistą w nowym filmie. Według wcześniejszych doniesień potężny tytan będzie wykorzystywał energię Pustej Ziemi, aby mutować i zdobywać zdolności swoich rywali, aby wykorzystać je przeciwko nim.

Druga nowa grafika daje nam pierwsze spojrzenie na wygląd Godzilli, który będzie różnił się od tego z Godzilla kontra Kong. Król Potworów został odświeżony i fani dostrzegli zmiany na pysku potwora i jego szyi. Godzilla z nowego filmu będzie bardziej gadzia, przypominając swojego odpowiednika z Powrotu Godzilli z 1999 roku.

Pierwszy zwiastun Godzilla x Kong: The New Empire ma zostać zaprezentowany podczas konwentu CCXP w Brazylii, który startuje już jutro. Panel Warner Bros. ma odbyć się w niedzielę 3 grudnia.

Reżyserem Godzilla x Kong: The New Empire jest Adam Wingard, twórca poprzedniej części. W obsadzie znaleźli się Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Kaylee Hottle, Dan Stevens, Fala Chen i Rahcel House.

Godzilla x Kong: The New Empire zadebiutuje w kinach 12 kwietnia 2024 roku.