Z kim będą się bić Godzilla i Kong? Zdjęcia z planu rozgrzały spekulacje

fot. Raj Rihal

Na TikToku pojawiły się materiały z planu widowiska Godzilla x Kong: Supernova, które jest kręcone w Brisbane w Australii. Ulice miasta grają Londyn, a w scenach biorą udział różni aktorzy z obsady, na czele z Danem Stevensem oraz Matthew Modine’em.

Z kim będą się bić Godzilla i Kong?

W kręconych scenach najpewniej dochodzi do ataku jakiegoś Tytana. Nie to jednak przykuło uwagę fanów. Zwrócono uwagę na Modine’a w mundurze jakiejś nowej jednostki, która w tym uniwersum jeszcze się nie pojawiła. Fani spekulują, że brak oznak związku z Monarch ani Apex Cybernetics może oznaczać wprowadzenie znanej z japońskich filmów grupy G-Force. Była to organizacja obronna, która miała walczyć z Godzillą i innymi potworami.

Uwagę jednak przykuło logo, które widnieje na mundurze. Dostrzeżono w nim podobieństwa do oznaczeń SpaceGodzilli, co może być sugestią, że Godzilla i Kong będą walczyć z potworami z kosmosu – być może samym SpaceGodzillą albo Giganem. Te dwa potwory są wymieniane w spekulacjach

Za kamerą stoi Grant Sputore (I Am Mother), dla którego jest to debiut w kinie wysokobudżetowym. Autorem scenariusza jest Dave Callaham (Shang-Chi). Oficjalne szczegóły fabuły nie są znane.

Premiera Godzilla x Kong: Supernova 26 marca 2027 roku.