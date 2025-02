Catherine Zeta-Jones zapoluje na wynajętych zabójców. O czym będzie Kill Jackie od Prime Video?

fot. materiały prasowe

Już w marcu rozpocznie się produkcja nowego serialu od Prime Video. Scenariusz do niego napisze Nick Harkaway, bestsellerowy autor. Variety poinformowało, że do obsady w głównej roli dołączyła Catherine Zeta-Jones. Co trzeba wiedzieć o nadchodzącej produkcji, roboczo zatytułowanej Kill Jackie?

O czym będzie Kill Jackie, nowy serial Prime Video?

Catherine Zeta-Jones wcieli się w Jackie Price. Oto, co mówi o niej opis serialu:

Jackie przez ostatnie dwadzieścia lat żyła w luksusie - podróżowała, sprzedawała dzieła sztuki przy pomocy luk podatkowych i przede wszystkim próbowała uciec przed przeszłością, jaką było bycie międzynarodową dilerką kokainy. Kiedy wydawałoby się, że jej życie staje się nudne, dokonuje się w nim dramatyczny zwrot. Okazuje się, że grupa The Seven Demons składająca z najgroźniejszych zabójców na świecie, została wynajęta do zamordowania jej. Podejrzewa, że zrobił to ktoś powiązany z jej przeszłością. Jackie poddaje się dawnym instynktom i postanawia zabić członków The Seven Demons jeden po drugim zanim ci ją znajdą. Z czasem jednak zrozumie, że od morderców groźniejsze są jej własne demony przeszłości. Jej pogrzebane sekrety doprowadzą ją z powrotem do domu, wraz z nieoczekiwanymi konsekwencjami.

