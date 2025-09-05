Klip z thrillera Good Boy. To drugi anglojęzyczny film Jana Komasy
W sieci zaprezentowano fragment nowego filmu polskiego reżysera, w którym występuje m.in. Stephen Graham znany z ostatnich serialowych hitów Dojrzewanie i Tysiąc ciosów.
W listopadzie będzie mieć premierę pierwszy anglojęzyczny film Jana Komasy pt. Rocznica. A teraz w sieci pojawił się fragment kolejnego zagranicznego projektu tego reżysera, w którym wystąpili Stephen Graham, Andrea Riseborough, Anson Boon i Kit Rakusen.
Thriller Good Boy będzie mieć światową premierę 5 września podczas międzynarodowego filmowego festiwalu w Toronto. Produkcja odbywała się w Warszawie oraz w Yorkshire w Wielkiej Brytanii. Jan Komasa (Boże ciało) wyreżyserował film na podstawie scenariusza debiutanta Bartosza Bartosika oraz Brytyjczyka Naqqasha Khalida. Warto dodać, że początkowo był on napisany w języku polskim, a akcja osadzona w świecie warszawskich piłkarskich chuliganów. Ostatecznie zmieniono go do angielskiej wersji, aby uczynić go bardziej uniwersalnym. Komasa stwierdził:
To Jerzy Skolimowski zwrócił się do Komasy ze scenariuszem do filmu Good Boy w 2019 roku, gdy ten przebywał w Los Angeles w trakcie kampanii oscarowej Bożego Ciała. Od razu przyciągnęła go niecodzienna historia o detoksie złego chłopca z tzw. trash culture. Odnalazł tam coś znajomego i charakterystycznego dla środkowo-wschodniej Europy w jej "gorzkim, mrocznym poczuciu humoru, osadzonym w moralnej szarości". Komasa w rozmowie z Variety skomentował swój angaż w kolejnym zagranicznym filmie:
Zobaczcie poniżej fragment filmu, który określany jest jako "zakręcony thriller, który rozwija się niczym mroczna baśń".
Good boy - klip z filmu
Good boy - fabuła
Historia skupia się na 19-letnim Tommym (Anson Boon), którego życie kręci się wokół narkotyków, imprez i przemocy. Jest typowym piłkarskim huliganem i zbirem. Pewnej nocy zostaje porwany przez nieznajomego o imieniu Chris (Stephen Graham). Budzi się z łańcuchem na szyi w odizolowanym podmiejskim domu i odkrywa, że stał się celem dysfunkcyjnej rodziny. Chcą zreformować niesforne zachowanie Tommy'ego, zmuszając go do uległości wobec ich nieustannych gierek psychologicznych lub do ucieczki za wszelką cenę.
Źródło: Variety
