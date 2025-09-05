Klip z thrillera Good Boy. To drugi anglojęzyczny film Jana Komasy

fot. Recorded Picture Company // Skopia Film

W listopadzie będzie mieć premierę pierwszy anglojęzyczny film Jana Komasy pt. Rocznica. A teraz w sieci pojawił się fragment kolejnego zagranicznego projektu tego reżysera, w którym wystąpili Stephen Graham, Andrea Riseborough, Anson Boon i Kit Rakusen.

Thriller Good Boy będzie mieć światową premierę 5 września podczas międzynarodowego filmowego festiwalu w Toronto. Produkcja odbywała się w Warszawie oraz w Yorkshire w Wielkiej Brytanii. Jan Komasa (Boże ciało) wyreżyserował film na podstawie scenariusza debiutanta Bartosza Bartosika oraz Brytyjczyka Naqqasha Khalida. Warto dodać, że początkowo był on napisany w języku polskim, a akcja osadzona w świecie warszawskich piłkarskich chuliganów. Ostatecznie zmieniono go do angielskiej wersji, aby uczynić go bardziej uniwersalnym. Komasa stwierdził:

Cały wątek jest przesiąknięty badaniem moralnych szarości i tego, co się zmienia, jeśli podejmiesz jedną decyzję zamiast drugiej. Co dzieje się z twoją duszą? Czy w ogóle mamy duszę? Gdzie jesteśmy? Gdzie zaczyna się i kończy człowieczeństwo?

To Jerzy Skolimowski zwrócił się do Komasy ze scenariuszem do filmu Good Boy w 2019 roku, gdy ten przebywał w Los Angeles w trakcie kampanii oscarowej Bożego Ciała. Od razu przyciągnęła go niecodzienna historia o detoksie złego chłopca z tzw. trash culture. Odnalazł tam coś znajomego i charakterystycznego dla środkowo-wschodniej Europy w jej "gorzkim, mrocznym poczuciu humoru, osadzonym w moralnej szarości". Komasa w rozmowie z Variety skomentował swój angaż w kolejnym zagranicznym filmie:

Filmy anglojęzyczne traktuję po prostu jako kolejną dziedzinę, w której mogę rozejrzeć się i znaleźć coś interesującego do podzielenia się z widzami. Nie traktuję tego jako kolejnego stopnia rozwoju. Czuję się jak turysta z plecakiem. Po prostu biegam, podekscytowany odkrywaniem nowych energii i pomysłów.

Zobaczcie poniżej fragment filmu, który określany jest jako "zakręcony thriller, który rozwija się niczym mroczna baśń".

Good boy - klip z filmu

Good boy - fabuła

Historia skupia się na 19-letnim Tommym (Anson Boon), którego życie kręci się wokół narkotyków, imprez i przemocy. Jest typowym piłkarskim huliganem i zbirem. Pewnej nocy zostaje porwany przez nieznajomego o imieniu Chris (Stephen Graham). Budzi się z łańcuchem na szyi w odizolowanym podmiejskim domu i odkrywa, że stał się celem dysfunkcyjnej rodziny. Chcą zreformować niesforne zachowanie Tommy'ego, zmuszając go do uległości wobec ich nieustannych gierek psychologicznych lub do ucieczki za wszelką cenę.