Horror oczami psa. Zwiastun filmu szokuje nowatorskim pomysłem

Good Boy to niezależny horror wyprodukowany przez IFC i Shudder w reżyserii Bena Leonberga. Film miał swoją festiwalową premierę, a recenzje są kapitalne. Wszyscy nazywają go jednym z najlepszych horrorów, a oglądanie koszmaru z perspektywy psa stało się najmocniejszym atutem tej produkcji.

Good Boy – zwiastun

Zwiastun ma bardzo niepokojący klimat!

Good Boy – o czym jest film?

Bohaterem jest Indy, który razem ze swoim człowiekiem Toddem przeprowadza się do nowego domu poza miastem. Niedługo po wprowadzeniu Indy jest zaniepokojony niewidzialną obecnością jakiejś istoty, którą tylko on widzi. Ogląda koszmarne wizje strasznej śmierci poprzedniego mieszkańca. Teraz Indy musi walczyć z demoniczną siłą, która chce zabrać jego ukochanego Todda do zaświatów.

Film ma 95% pozytywnych recenzji. Tak reżyser opowiedział o psim bohaterze, który zachwycił krytyków:

– To nie jest Lassie czy inny piesek, który zawsze jest radosny, reagując na smaczki czy słuchając trenera poza kamerą. Moim celem było, by Indy zachowywał się i reagował tak realistycznie, jak to tylko możliwe, biorąc pod uwagę nadnaturalne wydarzenia filmu. Nie jest prowadzony przez głos czy kierowany przez abstrakcyjną myśl, ale tylko przez instynkt, odczucie i proste rozumowanie.

Piesek należy do reżysera i jego żony. Aby zapewnić Indiemu bezpieczne i komfortowe warunki, zdjęcia trwały trzy lata w domu, w którym zamieszkali, a który stał się planem filmowym. Komfort psa w towarzystwie właścicieli był najważniejszy, by przestrzeń, w której budowano niepokojący klimat, została odpowiednio oddana na ekranie. Dzięki temu reakcje Indy’ego na wszystkie niepokojące zjawiska są naturalne i instynktowne. Ze względu na nieprzewidywalność psiego aktora konieczna była duża improwizacja – sceny planowano jedynie w ogólnym zarysie.

Premiera Good Boy w amerykańskich kinach w październiku. Na razie nie wiadomo, kiedy film trafi do Polski.