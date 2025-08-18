Reklama
placeholder

Horror oczami psa. Zwiastun filmu szokuje nowatorskim pomysłem

Good Boy to nowy amerykański horror, który przestraszy i zaskoczy czymś, czego widzowie jeszcze nie doświadczyli. Koszmar rozgrywa się w domu i dotyka ludzi, ale całość oglądamy z perspektywy głównego bohatera – psa.
Reklama
placeholder

Good Boy to nowy amerykański horror, który przestraszy i zaskoczy czymś, czego widzowie jeszcze nie doświadczyli. Koszmar rozgrywa się w domu i dotyka ludzi, ale całość oglądamy z perspektywy głównego bohatera – psa.
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  zwiastun 
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  zwiastun 
Good Boy fot. materiały prasowe
Reklama

Good Boy to niezależny horror wyprodukowany przez IFC i Shudder w reżyserii Bena Leonberga. Film miał swoją festiwalową premierę, a recenzje są kapitalne. Wszyscy nazywają go jednym z najlepszych horrorów, a oglądanie koszmaru z perspektywy psa stało się najmocniejszym atutem tej produkcji.

Good Boy – zwiastun

Zwiastun ma bardzo niepokojący klimat!

Good Boy – o czym jest film?

Bohaterem jest Indy, który razem ze swoim człowiekiem Toddem przeprowadza się do nowego domu poza miastem. Niedługo po wprowadzeniu Indy jest zaniepokojony niewidzialną obecnością jakiejś istoty, którą tylko on widzi. Ogląda koszmarne wizje strasznej śmierci poprzedniego mieszkańca. Teraz Indy musi walczyć z demoniczną siłą, która chce zabrać jego ukochanego Todda do zaświatów.

Film ma 95% pozytywnych recenzji. Tak reżyser opowiedział o psim bohaterze, który zachwycił krytyków:

– To nie jest Lassie czy inny piesek, który zawsze jest radosny, reagując na smaczki czy słuchając trenera poza kamerą. Moim celem było, by Indy zachowywał się i reagował tak realistycznie, jak to tylko możliwe, biorąc pod uwagę nadnaturalne wydarzenia filmu. Nie jest prowadzony przez głos czy kierowany przez abstrakcyjną myśl, ale tylko przez instynkt, odczucie i proste rozumowanie.

Piesek należy do reżysera i jego żony. Aby zapewnić Indiemu bezpieczne i komfortowe warunki, zdjęcia trwały trzy lata w domu, w którym zamieszkali, a który stał się planem filmowym. Komfort psa w towarzystwie właścicieli był najważniejszy, by przestrzeń, w której budowano niepokojący klimat, została odpowiednio oddana na ekranie. Dzięki temu reakcje Indy’ego na wszystkie niepokojące zjawiska są naturalne i instynktowne. Ze względu na nieprzewidywalność psiego aktora konieczna była duża improwizacja – sceny planowano jedynie w ogólnym zarysie.

Premiera Good Boy w amerykańskich kinach w październiku. Na razie nie wiadomo, kiedy film trafi do Polski.

Źródło: YouTube

Reklama
placeholder
Powiązane filmy
Oglądaj TERAZ Good Boy

Najnowsze

1 Marvel Zombies
-

O czym dokładnie opowie Marvel Zombies? Mamy nowy opis fabuły!

2 Od lewej: Arabella Stanton jako Hermiona, Dominic McLaughlin jako Harry i Alastair Stout jako Ron Weasley
-

Nowe zdjęcia z planu serialu Harry Potter! Jak prezentuje się główny bohater?

3 Lewis Pullman
-
Plotka

Tak miała wyglądać przeszłość Sentry w MCU! Nowe szczegóły o postaci z Thunderbolts*

4 Frankenstein - zdjęcie z filmu w reżyserii Guilermo del Toro
-

Nowe plakaty Frankensteina od Guillermo del Toro. Jest klimat!

5 Dyplomatka - zdjęcia z 3. sezonu serialu Netflixa
-

Dyplomatka - kiedy wraca 3. sezon? Zwiastun zapowiada zaskoczenia

6 Fallout: sezon 2
-

Pierwsze zdjęcia z 2. sezonu Fallouta! Witajcie w apokaliptycznym New Vegas

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e158

Moda na sukces

s42e219

Ridiculousness

s42e220

Ridiculousness

s42e221

Ridiculousness

s42e222

Ridiculousness

s38e147

Zatoka serc

s12e21

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem

s27e17

Big Brother (US)
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Pragnę tylko ciebie

21

sie

Film

Pragnę tylko ciebie
Nasze królestwo

22

sie

Film

Nasze królestwo
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Robert Redford
Robert Redford

ur. 1936, kończy 89 lat

Roman Polański
Roman Polański

ur. 1933, kończy 92 lat

Christian Slater
Christian Slater

ur. 1969, kończy 56 lat

Richard Harmon
Richard Harmon

ur. 1991, kończy 34 lat

Madeleine Stowe
Madeleine Stowe

ur. 1958, kończy 67 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Dlaczego Wednesday nie mruga? Jenna Ortega odpowiedziała

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Jest zwiastun filmu Friza i Wersow Miłość w czasach online

8

Wednesday: Lurcha zagrał inny aktor. Dlaczego?

9

Obsada Przyjaciół opłakiwała Matthew Perry'ego jeszcze przed jego śmiercią. Jennifer Aniston zdradziła powód

10

Sara James ponownie wystąpiła w America's Got Talent. Jest wideo

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV