Zwiastun szalonego filmu reżysera Piratów z Karaibów. O co tu właściwie chodzi?

Gore Verbinski powraca z wyjątkową produkcją. Reżysera tego możecie kojarzyć z jego filmów przygodowych z serii Piraci z Karaibów. Ponadto wyreżyserował takie produkcje, jak Rango czy The Ring. Teraz bierze na tapet coś zupełnie innego, dziwacznego i wyjątkowego. W sieci pojawił się pierwszy zwiastun filmu zatytułowanego Good Luck, Have Fun, Don't Die. Obsada jest pełna hollywoodzkich gwiazd, a sam pomysł obiecuje powiew świeżości i dobrą zabawę. Koniecznie sprawdźcie.

Good Luck, Have Fun, Don't Die - zwiastun

Oto pierwszy zwiastun filmu Good Luck, Have Fun, Don't Die:

Good Luck, Have Fun, Don't Die - opis fabuły, obsada, premiera

Mężczyzna, który twierdzi, że jest z przyszłości, napada na klientów ikonicznej restauracji w Los Angeles i bierze ich jako zakładników w poszukiwaniu idealnego kandydata do pomocy w uratowaniu świata

W obsadzie znajduje się: Sam Rockwell, Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Asim Chandhry, Tom Taylor oraz Juno Temple.

Premiera Good Luck, Have Fun, Don't Die jest zaplanowana na 13 lutego 2026 roku.