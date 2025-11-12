Zwiastun szalonego filmu reżysera Piratów z Karaibów. O co tu właściwie chodzi?
W sieci pojawił się zwiastun filmu Good Luck, Have Fun, Don't Die od Gore Verbinskiego, reżysera Piratów z Karaibów czy The Ring. Tym razem stawia na coś kompletnie nowego, ale niemniej szalonego. Co zdradza zwiastun? Trudno powiedzieć.
Gore Verbinski powraca z wyjątkową produkcją. Reżysera tego możecie kojarzyć z jego filmów przygodowych z serii Piraci z Karaibów. Ponadto wyreżyserował takie produkcje, jak Rango czy The Ring. Teraz bierze na tapet coś zupełnie innego, dziwacznego i wyjątkowego. W sieci pojawił się pierwszy zwiastun filmu zatytułowanego Good Luck, Have Fun, Don't Die. Obsada jest pełna hollywoodzkich gwiazd, a sam pomysł obiecuje powiew świeżości i dobrą zabawę. Koniecznie sprawdźcie.
Good Luck, Have Fun, Don't Die - zwiastun
Oto pierwszy zwiastun filmu Good Luck, Have Fun, Don't Die:
Good Luck, Have Fun, Don't Die - opis fabuły, obsada, premiera
Mężczyzna, który twierdzi, że jest z przyszłości, napada na klientów ikonicznej restauracji w Los Angeles i bierze ich jako zakładników w poszukiwaniu idealnego kandydata do pomocy w uratowaniu świata
W obsadzie znajduje się: Sam Rockwell, Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Asim Chandhry, Tom Taylor oraz Juno Temple.
Premiera Good Luck, Have Fun, Don't Die jest zaplanowana na 13 lutego 2026 roku.
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
11
lis
Lumines Arise
12
lis
Między światłem a cieniem
12
lis
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
12
lis
Her Story
12
lis
Summer Time Machine Blues
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1980, kończy 45 lat
ur. 1982, kończy 43 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1973, kończy 52 lat
ur. 1974, kończy 51 lat