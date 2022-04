Google pozwala ograniczyć wyświetlanie reklam na YouTube

fot. zrzut ekranu z adssettings.google.com

Wszechobecne reklamy przerywające oglądanie na YT staną się dla niektórych nieco mniej irytujące. Google dodało bowiem do listy „Reklamy o charakterze kontrowersyjnym w YouTube” (na razie w wersji Beta), którą możecie znaleźć na dole menu „Ustawienia reklam” (adssettings.google.com) w przeglądarce, takie pozycje, jak rodzicielstwo i ciąża, odchudzanie oraz randki. Na razie filtry reklam nie będą miały zastosowania w wynikach wyszukiwania Google ani w Zakupach Google, ale korporacja potwierdziła, że może to nastąpić w przyszłości. „Zapewnienie przejrzystości i kontroli zawsze było dla nas priorytetem, dlatego rozszerzamy nasze narzędzia, umożliwiając użytkownikom oglądanie mniejszej liczby reklam dotyczących ciąży i rodzicielstwa, randek oraz odchudzania. Będziemy nadal wsłuchiwać się w opinie użytkowników i analizować, które kategorie można rozszerzyć o tę funkcję w przyszłości” – powiedziała w oświadczeniu Karin Hennessy, menedżer ds. prywatności reklam w Google.

Polecam tak z ciekawości zajrzeć sobie do ustawień reklam w Google, bo można się z nich dowiedzieć jak dobierane są reklamy, które się Wam wyświetlają. Zapewniam, że lista jest bardzo długa. Oto wycinek mojej:

fot. zrzut ekranu z adssettings.google.com

Reklamy personalizowane znalazły się pod ostrzałem, ponieważ są szczególnie natrętne, a nawet szkodliwe dla niektórych użytkowników. Na przykład osoby cierpiące na zaburzenia odżywiania lub dysmorfię ciała mogą doznać przykrości w przypadku zobaczenia reklam dotyczących odchudzania, dlatego platformy starają się znaleźć delikatną równowagę, która pozwoli im zadowolić użytkowników, a jednocześnie nie zrazi reklamodawców.

W odpowiedzi na oskarżenia o reklamy dyskryminujące, Meta w tym roku usunęła możliwość kierowania reklam do użytkowników na podstawie wrażliwych tematów, takich jak zdrowie, rasa lub pochodzenie etniczne, przynależność polityczna, religia lub orientacja seksualna. Twitter również zakazał umieszczania na swojej platformie reklam politycznych oraz reklam negujących zmiany klimatyczne. Zarówno Facebook, jak i Instagram blokują reklamy produktów odchudzających i operacji kosmetycznych skierowane do osób niepełnoletnich. Użytkownicy Instagrama mogą ustawić preferencje dotyczące tematu reklam, dzięki czemu będą widzieć mniej reklam z określonych kategorii. Google zablokował już reklamy skierowane do użytkowników poniżej 18 roku życia, a w 2020 r. umożliwił użytkownikom ograniczenie liczby reklam dotyczących hazardu lub alkoholu (w Polsce i tak nie można ich reklamować).

Biorąc pod uwagę znaczny udział w rynku reklam online, jaki Google ma obecnie, taka decyzja oznacza, że osoby, które mogą być nimi dotknięte (lub tylko zirytowane), będą rzadziej na nie narażone.