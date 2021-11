Google Stadia pozwoli dołączać do gier wieloosobowych bez zaproszenia

Źródło: Google

Największe platformy gamingowe oddają w ręce graczy decyzję o tym, kto będzie mógł dołączyć się do hostowanej rozgrywki wieloosobowej. Z jednej strony otrzymujemy do dyspozycji prywatne lobby pozwalające selektywnie dobierać współgraczy, z drugiej zaś nic nie stoi na przeszkodzie, aby otworzyć się na całą społeczność i grać z każdym, kto zechce się do nas przyłączyć.

Niestety, z tej drugiej opcji dotychczas nie mogli korzystać użytkownicy platformy cloud gamingowej od Google. Jeśli ktoś chciał dołączyć do rozgrywki wieloosobowej w Stadii, musiał otrzymać zaproszenie od hosta. Takie rozwiązanie mogło irytować, zwłaszcza jeśli chcieliśmy zagrać w tytuł, którym nie dysponują nasi znajomi.

Na szczęście zespół Google postanowił zdjąć to ograniczenie. Zgodnie z nowymi regułami funkcjonowania platformy, w części gier będziemy mogli deaktywować przymus korzystania z zaproszeń. W pierwszej kolejności skorzystają z tego gracze Far Cry 6:

Gry wieloosobowe, takie jak Far Cry 6, umożliwiają innym graczom dołączanie do gry bezpośrednio z Twojego profilu bez zaproszenia od Ciebie. Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych grach i jest domyślnie wyłączona. Aby ją włączyć, otwórz ustawienia prywatności i włącz przełącznik „Twoja aktywność” a potem „Bieżąca gra”. Aby określić, kto może dołączać do gier z Twojego profilu, wybierz Wszyscy gracze lub Znajomi. Do gry mogą dołączyć tylko gracze z wybranej przez Ciebie grupy.

Nowy tryb swobodnego dostępu do rozgrywek wieloosobowych jest domyślnie wyłączony, dlatego jeśli nie chcemy korzystać z akceptacji nowych graczy za pośrednictwem zaproszeń, należy go ręcznie aktywować w ustawieniach konta.